Les supporters de l'ASSE interdits de déplacement à Lyon pour le derby contre l'Olympique Lyonnais

Les joueurs de Saint-Étienne se déplacent ce vendredi 21 janvier au Groupama Stadium, à Décines, pour le derby contre l’Olympique Lyonnais. Le match se jouera devant seulement 5000 spectateurs en raison de la jauge sanitaire et sans les supporters des Verts, interdits de déplacement dans le Rhône.

Initialement prévu le dimanche 23 janvier, le 124e derby entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra finalement ce vendredi 21 janvier à 21 heures au Groupama Stadium, à Décines. Pour la deuxième fois de l’année 2022, les joueurs de l’Olympique Lyonnais évolueront dans un stade qui sonnera creux avec seulement 5 000 personnes autorisées en tribune, pour une capacité de près de 60 000 places, en raison de la jauge sanitaire.

Parmi ces heureux élus, il n’y aura pas de supporters des Verts, leur déplacement dans le Rhône étant une nouvelle fois interdit par la préfecture "afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public". Un certain nombre d’autres mesures ont également été prises pour ce derby toujours très attendu par les supporters et qui pourrait être décisif pour les deux équipes en difficulté en championnat, l’OL étant 11e et l’Asse 20e, soit dernier de Ligue 1.

Déplacements interdits de 8 heures à minuit

Ainsi, toute personne se "prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE ou se comportant comme tel" sera interdite de déplacement à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium de 8 heures à minuit. À cela s’ajoute une interdiction de stationner dans le centre-ville de Lyon et de se déplacer entre les communes de la Loire, de l’Isère, de la Drôme, du Rhône, de l’Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Saône-et-Loire, Décines-Charpieu, Meyzieu et de Lyon.

Par ailleurs, l’utilisation, le transport et la possession de pétard et d’engins pyrotechniques sera interdite vendredi dans et autour du stade de l’OL, ainsi que dans le centre de Lyon.

Toute l'actualité de l'OL est à retrouver sur notre site partenaire, olympique-et-lyonnais.com