Un mardi nuageux avant le retour de la pluie à Lyon

C'est une journée grise et pluvieuse en soirée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 2 décembre 2025.

Ce mardi, les nuages seront de nouveau prédominants à Lyon et dans la région lyonnaise. Sous un vend de sud parfois sensible le matin, les nuages laisseront place de temps en temps à quelques éclaircies, avant le retour de la pluie en soirée et la nuit prochaine.

Côté températures il fait seulement 3 degrés ce mardi matin mais le mercure grimpera jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.