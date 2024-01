Les routes bloquées par les agriculteurs autour de Lyon mardi 30 janvier

Entre les blocages en cours sur la M7, l’A7, l’A6 et l’A43, l’agglomération lyonnaise est prise dans l’étau des barrages érigés par les agriculteurs mardi 30 janvier.

Reconduits depuis lundi autour de l’agglomération lyonnaise, les barrages se poursuivent ce mardi 30 janvier aux entrées de la ville Lyon, qui se retrouve prise dans une tenaille. Contacté par Lyon Capitale lundi en fin de journée, Remy Laffay, président des Jeunes Agriculteurs 69, laissait entendre que les blocages continueront jusqu’à "au moins mercredi, en attendant de voir ce que le gouvernement devrait annoncer prochainement." Pour lui, les annonces de vendredi vont "plutôt dans le bon sens, mais ce n’est pas suffisant. Elles n’ont répondu qu’à 10 % de nos attentes", justifie-t-il.

Lire aussi : Agriculteurs en colère : des blocages jusqu'à mercredi autour de Lyon

A6, A7, M7, A43 ... Lyon prise en tenaille

En attendant les nouvelles mesures qui doivent être annoncées ce mardi par le ministre de l’Agriculture, au nord de Lyon l’autoroute A6 est coupée depuis lundi 17 heures au niveau du péage de Limas, à Villefranche-sur-Saône. Les bretelles d’entrée sur l’autoroute A6 sont donc fermée au niveau de Villefranche-sur-Saône, dans les deux sens de circulation. Un peu plus bas, la bretelle d’Anse est également fermée.

Les blocages ce mardi matin sur les routes autour de Lyon. (Crédit Vinci Autoroute)

Au sud de Lyon, la M7 est toujours bloquée au niveau de Pierre-Bénite dans les deux sens de circulation. Plus bas, c’est l’autoroute A7 qui est bloquée au niveau du km 31. L’entrée des véhicules est notamment impossible en direction de Marseille et de Lyon au niveau de la bretelle de Tournon-sur-Rhône. Selon Vinci Autoroute, l’axe est coupé à la circulation entre Avignon et Chanas (Isère) en direction de Lyon et Chanas (Isère) et Bollène en direction de Marseille.

⚠️Des #manifestations affectent les conditions de circulation sur plusieurs autoroutes. VINCI Autoroutes recommande de s’informer avant tout déplacement en consultant:

-les fils X des axes concernés➡️https://t.co/Vmr1J8z2zZ

-la carte info-trafic en direct⬇️https://t.co/Hzf3kzJjiu — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) January 30, 2024

À l’Est, l’autoroute A43 est elle aussi coupée. Comme cela était attendu, les agriculteurs ont installé un point de blocage au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier. Les échangeurs de La Tour du Pin et de Bourgoin-Jallieu sont par conséquent fermés aux automobilistes.

Par ailleurs, selon Vinci Autoroute, en Rhône-Alpes les autoroutes A48, A480, A49, A41 et A40 sont également sujettes à des blocages ce mardi matin.

Lire aussi :