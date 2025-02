Photo d’illustration pompiers en grève. (Photo by Fiora Garenzi / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les sapeurs pompiers du Rhône, en grève illimitée depuis le 1er octobre dernier, vont mettre fin à leur mouvement. Et donnent déjà rendez-vous en octobre prochain.

C'est la fin d'une grève inédite qui aura duré quasiment cinq mois dans le Rhône. Les sapeurs-pompiers du département et de la Métropole de Lyon ont décidé, par un vote, la fin de leur mouvement. Les salariés du SDMIS étaient invités à se prononcer sur l'accord trouvé la semaine dernière entre les financeurs (Métropole et Département) et les organisations syndicales.

Pendant cinq jours, les pompiers pouvaient voter favorablement ou non pour cet accord qui prévoit l'embauche de 16 sapeurs pompiers, qui devraient être ciblées sur les casernes Villeurbanne La Doua, Décines-Meyzieu, Tassin et Feyzin, une augmentation de salaire pour tous les agents d'environ 50 euros brut, correspondant à une prime d'intéressement, ou encore l'aménagement du temps de travail, ce qui devrait permettre aux pompiers de connaître une partie de leur planning à l'avance.

"Des insuffisances criantes"

A noter également que le Département du Rhône et la Métropole de Lyon avaient proposé aux syndicats le retour du versement de l'indemnité compensatoire de logement. Cette prime que touche près d'un quart des pompiers professionnels avait été jugée irrégulière par la chambre régionale des comptes et supprimée en octobre dernier. Une suppression qui avait été l'élément déclencheur de la grève des sapeurs-pompiers dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Un versement qui serait maintenu dans l'attente que la CRC statue définitivement sur le fond.

Si le syndicat majoritaire Sud SDIS, pointe du doigt des "insuffisances criantes" concernant cet accord et des "mesures loin d'être suffisantes", sur les 1303 agents à s'être exprimés au cours du vote (sur les 1668 agents que compte le SDMIS), 59% d'entre eux se sont dit favorables à l'accord.

Un préavis déjà rédigé pour octobre 2025

Un vote qui devrait ainsi marquer la fin d'une grève historique pour les pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon. "Il sera difficile de tenir le bras de fer jusqu'en octobre avant l'arrivée des financements nationaux qui auront été fléchés sur le Rhône et la Métropole de Lyon" expliquait la semaine dernière, à Lyon Capitale, Rémy Chabbouh, représentant du syndicat SUD pompiers 69.

Les pompiers donnent déjà rendez-vous en octobre prochain, pour leur assemblée générale. "Le beauvau de la sécurité civile aura rendu ses conclusions et les arbitrages financiers tant attendus par Bruno Bernard de la métropole, Christophe Guilloteau du département 69 et la présidente Khelifi" estime le syndicat Sud, qui explique, pour conclure, que les préavis de grève pour cette période sont "rédigés et prêts à être déposés aux autorités".

