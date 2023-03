Les piscines éphémères d’été supprimées à Lyon, une autre solution proposée

Les piscines éphémères ouvertes l’été au parc de la Têt d’Or et à Gerland ne seront pas reconduites cet été. Elles seront remplacées par l’ouverture de deux piscines d’hiver pendant la période estivale.

Cet été, lorsque le thermomètre grimpera à Lyon, il ne sera plus possible d’aller se rafraîchir en faisant trempette au parc de la Tête d’Or ou au parc de Gerland. Les piscines éphémères qui étaient ouvertes dans les deux parcs de la ville pendant la période estivale vont être supprimées par la municipalité.

Une décision dévoilée lors du conseil municipal de jeudi 9 mars. Pour mémoire, la piscine éphémère du parc de Gerland avait été ouverte pour la première fois en 2022.

Les piscines Saint-Exupéry et Tronchet seront ouvertes

À la place, la mairie a fait le choix d’ouvrir deux piscines hivernales pendant la période estivale : la piscine Saint-Exupéry à la Croix-Rousse et la piscine Tronchet dans le 6e arrondissement. La collectivité souhaitant garder un budget constant sur le fonctionnement de ses piscines, elle explique donc que la conservation des piscines éphémères n’était pas possible en plus.

Dès cet été, pour se rafraîchir dans des équipements publics, les Lyonnais devront donc se rendre dans les piscines suivantes : Rhône, Duchère, Tronchet, Saint-Exupéry, Mermoz et Vaise.