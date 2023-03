La 77e édition des Nuits de Fourvière revient cette année du 31 mai au 28 juillet, avec 131 représentations, 58 spectacles, dont 16 créations et premières françaises.

La programmation officielle de la 77e édition des Nuits de Fourvière a été annoncée ce jeudi 9 mars. Cette année, le festival qui revient du 31 mai au 28 juillet dans la métropole de Lyon annonce 131 représentations, 58 spectacles de théâtre, de danse, de musique, d'opéra et de cirque dont 16 créations et premières françaises.

L'ancien directeur du festival, Dominique Delorme a pris le soin de sélectionner les artistes confirmés et variés pour sa dernière édition, avant de passer le flambeau. Pour rappel, la Métropole de Lyon, principal superviseur du festival depuis 2015, a désigné fin décembre dernier un duo au poste de directeur : Emmanuelle Durand et Vincent Anglade. Ils prendront leur fonction en avril.

Des artistes locaux et internationaux

Le chorégraphe Philippe Decouflé ouvre le bal au Grand théâtre avec son spectacle Stéréo, remasterisé : Stéréo Deluxe et fera les quatre premiers soirs. A cela s'ajoutent des créations inédites d'un habitué du festival Benjamin Millepied, en compagnie d'Alexandre Tharaud, avec Unstill Life, la chorégraphe Maria Pagés, originaire de Séville, signera son retour avec son nouveau spectacle de danse De Scheherezade, etc. Florence Foresti sera également de la partie pendant une semaine avec son nouveau spectacle Boys Boys Boys au Grand théâtre.

Côté musique, entre musique urbaine, électro et rock, Dominique Delorme a voulu faire un mixte des artistes confirmés et des artistes de la scène émergente. Nuits de Fourvière 2023 accueillera Pomme et Benjamin Biolay, tous deux artistes lyonnais, l'auteur-compositeur Michel Polnareff, le retour de Christine and the Queens qui vient de dévoiler son nouvel album, le groupe The Black Keys, Queens of the Stone Age, Bernard Lavilliers, Zazie, The Blaze, Jeanne Added, Avishai Cohen... Bon nombre d'artistes ayant déjà foulé la scène du grand théâtre romain.

La nouvelle génération représentée

Cette année, le festival a pour ambition de soutenir la création émergente et s'associe donc à deux établissements supérieurs de formation, le CNAC (centre national des arts du cirque) et l'ENSATT (école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre). Cette association permettra aux élèves de jouer sur la scène des Nuits de Fourvière, à travers quatre spectacles, dont les ouvertures de sortie des étudiants et le lauréat 2022 du festival Impatience.

Une douzaine de lieux investis dans la métropole de Lyon

La programmation étendue sur deux mois, intervient dans une douzaine de lieux différents de la métropole de Lyon, à savoir le grand théâtre et l'Odéon à Fourvière, le parc de Parilly, le domaine de Lacroix-Laval, le théâtre des Célestins, de La Croix-Rousse, de la Renaissance, de la Comédie-Odéon, les lieux de l'ENSATT, Opéra, le lycée Saint-Just ou encore le musée des Confluences.

Le bassin du musée des Confluences sera le théâtre d'un spectacle de percussions aquatiques à mains nues, Akutuk Origins. Pour le retour de la seconde édition de Vogue la nuit, les organisateurs ont invité la "jeunesse prometteuse", avec Tamino, French 79, Irène Diesel et le chorégraphe Medhi Kerkouche pour Portrait.

150 000 billets sont mis en vente à partir du mercredi 15 mars, dès 12 heures.