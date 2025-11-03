Actualité

Les noms des deux nouvelles personnalités bientôt ajoutées à la Fresque des Lyonnais dévoilés

  • par Clémence Margall

    • Le maître d’œuvre, Cité Création, a dévoilé ce lundi 3 novembre les deux nouvelles personnalités qui rejoindront bientôt la fameuse Fresque des Lyonnais. Il s’agit de Wendie Renard et Laurent Gerra.

    On connaît désormais deux des six personnalités bientôt illustrées sur la célèbre Fresque des Lyonnais située rue de la Martinière, dans le 1er arrondissement. Dans le cadre du projet de rénovation de l’œuvre, les habitants étaient invités à choisir six nouveaux personnages pour rejoindre les 36 déjà présents.

    À l’issue du vote en juin dernier, une liste de 76 personnalités, toutes encore vivantes, avait pu ainsi être établie. Et selon nos confrères du Progrès, le maître d’œuvre, Cité Création, a dévoilé ce lundi 3 novembre deux des noms les plus plébiscités parmi les 4 500 votes comptabilisés : il s’agit de la footballeuse Wendie Renard et de l’humoriste Laurent Gerra.

    À terme, les six nouvelles figures seront disposées au rez-de-chaussée de l'œuvre. Elles prendront la place des quatre précédentes (Paul Bocuse, Bernard Lacombe, Frédéric Dard et Bernard Pivot), qui seront alors déplacées à l'étage supérieur de la peinture. À noter que la figure de l’Abbé Pierre avait été retirée fin 2024 après les accusations de viols et d’agressions sexuelles dont il a fait l’objet.

    Lire aussi : Lyon : l'Abbé Pierre définitivement effacé de la fresque des Lyonnais

    à lire également
    Isère : après 600 ans d’existence, les aciéries de Bonpertuis tirent le rideau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Isère : après 600 ans d’existence, les aciéries de Bonpertuis tirent le rideau 15:20
    Les noms des deux nouvelles personnalités bientôt ajoutées à la Fresque des Lyonnais dévoilés 15:14
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    Article payant Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard 14:49
    Hotel de la Métropole
    80 ans de la protection maternelle et infantile : plus de 3 000 femmes accompagnées en 2024 dans la métropole de Lyon 14:16
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : 450 élèves évacués après une fuite de gaz dans un collège 13:42
    d'heure en heure
    Théâtre : Freda, une autofiction politique à La Machinerie de Vénissieux 13:41
    Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage 12:14
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue 11:35
    Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri 10:58
    Rhône : le colonel Benoît Villeminoz nommé à la tête du GIGN 10:22
    Danse : face à l’oppression, la chute des corps 09:57
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude” 09:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut