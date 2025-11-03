Les noms des deux nouvelles personnalités bientôt ajoutées à la Fresque des Lyonnais dévoilés

Le maître d’œuvre, Cité Création, a dévoilé ce lundi 3 novembre les deux nouvelles personnalités qui rejoindront bientôt la fameuse Fresque des Lyonnais. Il s’agit de Wendie Renard et Laurent Gerra.

On connaît désormais deux des six personnalités bientôt illustrées sur la célèbre Fresque des Lyonnais située rue de la Martinière, dans le 1er arrondissement. Dans le cadre du projet de rénovation de l’œuvre, les habitants étaient invités à choisir six nouveaux personnages pour rejoindre les 36 déjà présents.

À l’issue du vote en juin dernier, une liste de 76 personnalités, toutes encore vivantes, avait pu ainsi être établie. Et selon nos confrères du Progrès, le maître d’œuvre, Cité Création, a dévoilé ce lundi 3 novembre deux des noms les plus plébiscités parmi les 4 500 votes comptabilisés : il s’agit de la footballeuse Wendie Renard et de l’humoriste Laurent Gerra.

À terme, les six nouvelles figures seront disposées au rez-de-chaussée de l'œuvre. Elles prendront la place des quatre précédentes (Paul Bocuse, Bernard Lacombe, Frédéric Dard et Bernard Pivot), qui seront alors déplacées à l'étage supérieur de la peinture. À noter que la figure de l’Abbé Pierre avait été retirée fin 2024 après les accusations de viols et d’agressions sexuelles dont il a fait l’objet.

Lire aussi : Lyon : l'Abbé Pierre définitivement effacé de la fresque des Lyonnais