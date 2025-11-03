Isère : après 600 ans d’existence, les aciéries de Bonpertuis tirent le rideau

Les aciéries de Bonpertuis, vieilles de 600 ans, situées à Apprieu (Isère) ont officiellement fermé leurs portes. Elles avaient été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 23 octobre.

C’est une page de l’histoire qui se tourne. Placées en redressement judiciaire en septembre dans un contexte économique difficile, les forges de Bonpertuis, installées depuis 600 ans à Apprieu et Domène (Isère) et classées monument historique en 2003, ferment leurs portes. Le tribunal de commerce de Lyon a en effet annoncé la liquidation judiciaire de l’entreprise le 23 octobre.

Pour espérer survivre, l’entreprise devait trouver un repreneur, mais les deux propositions mises sur la table, l’une d’un repreneur local, l’autre d’un client turc du groupe Forlamn, ont été rejetées par le tribunal de commerce de Lyon. Avec cette fermeture, ce sont 68 emplois qui sont supprimés et un pan de l’histoire qui disparaît (la légende raconte que l’épée de François 1er y a été forgée). Un nouveau coup de massue pour cette région déjà fragilisée.

