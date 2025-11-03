Actualité
image d’illustration @pexels

Isère : après 600 ans d’existence, les aciéries de Bonpertuis tirent le rideau

  • par la rédaction

    • Les aciéries de Bonpertuis, vieilles de 600 ans, situées à Apprieu (Isère) ont officiellement fermé leurs portes. Elles avaient été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 23 octobre.

    C’est une page de l’histoire qui se tourne. Placées en redressement judiciaire en septembre dans un contexte économique difficile, les forges de Bonpertuis, installées depuis 600 ans à Apprieu et Domène (Isère) et classées monument historique en 2003, ferment leurs portes. Le tribunal de commerce de Lyon a en effet annoncé la liquidation judiciaire de l’entreprise le 23 octobre.

    Pour espérer survivre, l’entreprise devait trouver un repreneur, mais les deux propositions mises sur la table, l’une d’un repreneur local, l’autre d’un client turc du groupe Forlamn, ont été rejetées par le tribunal de commerce de Lyon. Avec cette fermeture, ce sont 68 emplois qui sont supprimés et un pan de l’histoire qui disparaît (la légende raconte que l’épée de François 1er y a été forgée). Un nouveau coup de massue pour cette région déjà fragilisée.

    Lire aussi : Isère : les aciéries de Bonpertuis menacées de fermeture

    à lire également
    Braquage à 28 millions d'euros à Lyon : trois des suspects ont déjà été condamnés aux assises

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Braquage à 28 millions d'euros à Lyon : trois des suspects ont déjà été condamnés aux assises 15:26
    Isère : après 600 ans d’existence, les aciéries de Bonpertuis tirent le rideau 15:20
    Les noms des deux nouvelles personnalités bientôt ajoutées à la Fresque des Lyonnais dévoilés 15:14
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    Article payant Une mission encore plus difficile pour Bruno Bernard 14:49
    Hotel de la Métropole
    80 ans de la protection maternelle et infantile : plus de 3 000 femmes accompagnées en 2024 dans la métropole de Lyon 14:16
    d'heure en heure
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : 450 élèves évacués après une fuite de gaz dans un collège 13:42
    Théâtre : Freda, une autofiction politique à La Machinerie de Vénissieux 13:41
    Lyon : un homme de 29 ans perd la vie après une chute du 5e étage 12:14
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue 11:35
    Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri 10:58
    Rhône : le colonel Benoît Villeminoz nommé à la tête du GIGN 10:22
    Danse : face à l’oppression, la chute des corps 09:57
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut