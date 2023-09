Les musées de la Ville de Lyon ouverts gratuitement pendant la canicule

En raison d’une nouvelle vague de chaleur quatre musées administrés par la ville de Lyon, dont les Beaux-Arts sont ouverts gratuitement jusqu’au 11 septembre.

Comme lors de la canicule du mois d’août, la Ville de Lyon a décidé d’ouvrir gratuitement les musées qu’elle administre à compter de ce mercredi 6 septembre en raison d’une nouvelle vague de chaleur. Alors que 33°c sont attendus cet après-midi entre Rhône et Saône, vous trouverez un peu de fraîcheur dans les salles climatisées du musée des Beaux-Arts, des deux musées de Gadagne, mais aussi du musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique (MICG) et du musée de l'automobile Henri Malartre.

Ils resteront ouverts gratuitement jusqu’au lundi 11 septembre. Sur son site internet le musée des Beaux-Arts précise que "les visites commentées et autres activités proposées par le musée restent payantes". À noter que le musée d'art contemporain (macLYON) et le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) sont quant à eux fermés pour travaux.