Contre la Zone à faibles émissions en vigueur dans la métropole de Lyon, la Fédération française des motards en colère se mobilisera ce dimanche 6 avril.

Alors que l'examen du projet de loi prévoyant la suppression pure et simple des Zones à faibles émissions (ZFE) doit démarrer la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, la colère ne désemplit pas. À Lyon, dimanche 6 avril, la Fédération française des motards en colère organise une manifestation pour dénoncer ces ZFE.

"Depuis 14 ans, la FFMC alerte sur cette transition menée sans cohérence et au détriment des plus modestes. Oui, la pollution atmosphérique est un enjeu majeur. Mais faire de l’usager de la route un bouc émissaire n’est ni juste ni efficace", estime l'association dans son communiqué de presse.

La manifestation débutera à 11 heures ce dimanche, devant l'Hôtel de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement de Lyon. Pour rappel, initiées en 2019 et étendues en 2021, les ZFE, en excluant certains véhicules en fonction des vignettes Crit’Air, affichent l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de limiter les émissions de particules fines, responsables de maladies respiratoires et de 40.000 décès par an selon Santé Publique France.

