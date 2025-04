Trois individus ont été mis en examen pour leur activité à la tête d'une société lyonnaise, surveillée depuis de longs mois par les enquêteurs.

Quatre lingots d'or de 80 pièces, 31 montres de luxe, deux voitures sportive de luxe... Voilà la découverte réalisée lors de perquisitions de la police nationale, résultant de plusieurs mois d'investigations sur une société lyonnaise soupçonnée d’escroquerie financière. La saisie des avoirs criminels a été valorisée à environ 2,1 millions d'euros.

Trois individus, âgés de 22, 39 et 54 ans, ont été interpellés le 26 mars dernier et mis en examen deux jours plus tard pour escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers.

C'est le 21 novembre 2024 que les enquêteurs avaient ouvert une enquête après un signalement émis contre une société lyonnaise. Deux hommes à sa tête proposait des services d'investissement à ses clients, sans les agréments requis. Ils se justifiaient avec de faux partenariats avec des banques ou prestataires de service sur actifs numériques. "Près de 6 millions d’euros étaient ainsi versés par les clients à la société sur une période allant de 2022 à 2025", ajoute la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône.

L'un des trois hommes placé en détention provisoire

En septembre 2024, un troisième individu intégrait les activités illégales, toujours sous surveillance malgré un changement d'identité de la société opérée par les deux gérants. Les services de police l'identifiaient alors comme le directeur technique de la nouvelle société.

En plus des découvertes matérielles faites lors des perquisitions, les policiers ont également saisis 33 000 euros de cryptomonnaies et plus de 257 000 euros sur les différents comptes bancaires. À l'issue de leur comparution devant le juge d'instruction, deux des trois hommes ont été placés sous contrôle judiciaire. Le troisième a été placé en détention provisoire, indiquent la DIPN et le parquet de Lyon.