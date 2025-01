Alors que la Zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole de Lyon s'étend aux véhicules Crit'Air 3 depuis le 1er janvier, la vignette sur le pare-brise reste bien obligatoire pour circuler. Que faire si vous ne l'avez pas encore ? Explications.

À compter de ce mercredi 1er janvier 2025, les véhicules Crit'air 3 ne peuvent plus circuler dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole de Lyon, en plus des Crit'Air 5 (septembre 2022) et des Crit'Air 4 (1er janvier 2024). De plus, la vignette Crit'Air, qui permet d'évaluer le degré de pollution d'un véhicule, est désormais obligatoire pour circuler dans les ZFE de nouvelles agglomérations françaises (Bordeaux, Rennes, Lille...). À Lyon, elle est déjà obligatoire depuis l'instauration de la ZFE en septembre 2022. Pour rappel, dans la métropole de Lyon, cette zone concerne Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, les quartiers de Bron et Vénissieux à l’intérieur du périphérique Laurent-Bonnevay, ainsi que la M6-M7 et le périphérique Nord.

À quelle vignette aurez-vous le droit ?

De la vignette 1 à 5, du violet au gris, le classement Crit'Air est défini du véhicule le moins polluant au plus polluant. Sont pris en compte l'ancienneté, le type de véhicule et le carburant utilisé. Des informations que vous retrouvez sur votre carte grise. Les véhicules Crit'Air 3, nouveaux concernés à Lyon, sont ceux circulant à l'essence et mis en circulation entre 1997 et 2005 ou les diesels commercialisés avant 2010. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un simulateur pour connaître le classement de son véhicule (ici). À noter que pour l'envoi d'une vignette en France métropolitaine, le coût est passé au 1er janvier 2025 de 3,77 € à 3,81 €.

Que faire si votre vignette n'est pas encore arrivée ?

En prévision de cette nouvelle obligation, vous avez peut-être d'ores et déjà passer commande pour obtenir votre future vignette sur le site officiel dédié. Si vous ne l'avez pas encore reçu, pensez bien à vérifier l'état de votre commande sur ce lien. Il vous suffira seulement de renseigner le numéro et le pays d’immatriculation du véhicule. Normalement, la vignette est envoyée sous un délai de 10 jours, par courrier. Si celle-ci a bien été expédiée, mais qu'elle ne se trouve toujours pas dans votre boîte aux lettres après la dizaine de jours, vous pouvez signaler le problème au support du site (ici) ou par téléphone au 0 800 97 00 33 (appel gratuit).

Peut-on conduire sans la vignette ?

D'après la loi, non : elle est obligatoire. Pour autant, si vous l'avez commandé en ligne, vous devez avoir reçu une facture avec le fac-similé du macaron. Une preuve d'achat que vous pourrez présenter aux forces de l'ordre. En cas de commande par courrier, vous n'aurez pas de preuve d'achat. Mais, comme c'est le cas depuis l'intronisation de la ZFE à Lyon, les contrôles des vignettes par la police restent rares, très rares.

Et les acteurs politiques locaux ne semblent pas contre ce début en douceur. "Pour pouvoir verbaliser, il faut qu'il y ait des personnes puisque visiblement l'État ne met pas les radars. Tout le monde comprendra que pendant plusieurs mois, peut-être un peu plus, la priorité de la police municipale de Villeurbanne ne soit pas complètement orientée dans cette direction, au regard des enjeux de sécurité auxquels nous faisons face", lâchait récemment Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne, en conseil municipal.

Attention tout de même, circuler sans vignette ou avec un véhicule non autorisé dans les ZFE peut vous coûter une contravention de 3e classe : 68 euros forfaitaires pour les véhicules légers et 135 euros forfaitaires pour les véhicules lourds.

