Les ministres Jean-Yves Le Drian et Olivier Véran attendus à Lyon mercredi 9 février

Les ministres des Affaires Étrangères et de la Santé se rendent au centre de congrès de Lyon, mercredi 9 février. Il sera question de politique sanitaire européenne.

Depuis le 1er janvier 2022, la France est présidente du Conseil de l'Union européenne. Dans ce cadre, une conférence ministérielle est organisée à Lyon mercredi 9 février, sur le sujet de la santé et de l'Europe. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires Étrangères, et Olivier Véran, ministre de la Santé, y seront présents.

Selon le gouvernement, cette conférence a pour but de réfléchir à la stratégie sanitaire européenne. "Elle permettra d’échanger sur l’organisation de l’Union européenne face à la crise pandémique, notamment pour l’achat et les dons de vaccins, les traitements, les diagnostics, les capacités de production, et le renforcement des systèmes de santé", développe le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. Le congrès sera diffusé sur la chaîne Youtube du Ministère.

Le 10 février au soir, Olivier Véran se rendra ensuite à l'Hôtel de Ville de Lyon. Il y recevra une déclaration politique signé par plusieurs villes européennes en faveur de la santé de leurs habitants.

Un autre sommet autour de la santé organisé par la Ville de Lyon

En parallèle de la conférence, un autre évènement européen autour de la santé se tient à Lyon. Un sommet virtuel organisé par la Ville de Lyon pour réunir une vingtaine de Villes européennes pour signer la déclaration politique qui sera remise à Olivier Véran. "Cette déclaration soulignera la nécessité de prévenir et combattre durablement les épidémies (...) en agissant sur leurs causes : destructions des écosystèmes et réchauffements climatiques, modes de production agricoles, maladies chroniques, fragilisation des systèmes de santé… ", explique-la collectivité.

Le sommet prévoit l'organisation de trois ateliers thématiques, avec la présence de scientifiques. Puis des "grands témoins" viendront témoigner de leurs actions internationales en faveur de la santé.