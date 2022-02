Depuis le début de la semaine, les collectes de sang se succèdent à Lyon pour refaire des stocks très faibles en raison du contexte sanitaire.

Durement éprouvée par la crise sanitaire, la collecte de sang est confrontée à une faible fréquentation de donneurs ces dernières semaines à Lyon, ce qui fait peser "un risque majeur pour la prise en charge des patients compte tenu du faible niveau constaté aujourd’hui des réserves de sang" alerte l’Établissement français du sang (EFS). Il y aurait actuellement moins de 85 000 poches de sang de disponibles, quand il en faudrait en réalité près "115 000 pour couvrir les besoins des malades précise", l’EFS.

Trois collectes d'ici la fin de semaine

Plusieurs opérations sont donc organisées depuis le début de la semaine pour remplir les stocks. Les prochaines se dérouleront comme suit :

Mercredi 9 février : mairie du 3e, salle des mariages, de 10h à 19h : s'inscrire à la collecte

Vendredi 11 février : salle de la ficelle, Lyon 4e, de 9h à 13h et de 15h à 19h : s'inscrire à la collecte

Jeudi 17 février : MJC Monplaisir, Lyon 8e, de 15h à 19h : s'inscrire à la collecte

Rappelons qu’il est aussi possible de se rendre avec ou sans rendez-vous à la Maison du Don, à Confluence. L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 19 heures et le samedi de 9 à 13 heures. Pour les personnes souhaitant effectuer un don de plasma, il est impératif de prendre rendez-vous avant de se rendre sur place.

Le pass sanitaire pas exigé

Pour participer aux différentes collectes il n’est pas nécessaire de présenter un pass sanitaire et il également possible d’effectuer un don avant ou après avoir été vacciné, précise l’EFS. En revanche, il est recommandé de s’inscrire à l’avance "afin de respecter les contraintes liées au contexte sanitaire et pour le confort des donneurs".