#Sécurité |



Afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public et au regard des appels à rassemblement non déclarés et des faits récents constatés dans l'agglomération lyonnaise, un périmètre d'interdiction de manifestation est instauré par arrêté préfectoral à #Lyon. pic.twitter.com/BLLkORzLTR