Le Mondial de la Praline de retour à Lyon en janvier 2024

Après le succès de la première édition, le Mondial de la Praline revient à Lyon en janvier 2024. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

La première édition du Mondial de la Praline organisée l’année dernière avait été un succès. Il fait son grand retour à Lyon en janvier 2024 pour une deuxième édition encore plus savoureuse. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

La tarte à la praline sera au coeur de ce championnat du monde en 2024. @Philippe Jalin

Organisé au sein du CFA de la Gastronomie Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 100 personnes s’étaient inscrites pour participer au concours culinaire de cette première édition, et avait accueilli pas moins de 7 000 visiteurs sur les trois jours. Les plus gourmands avaient pu déguster la praline sous toutes ses formes. De la meilleure tarte à la praline 2022 de Nicolas Pepin à la meilleure création originale de Damien Lhortolat, apprenti à l’Institut Paul Bocuse.

Modalités et dates clés

Cette année, le concours est uniquement réservé aux professionnels et aux apprentis de la restauration. Et la praline sera revisitée sous plusieurs formes. La meilleure brioche à la praline, la meilleure tarte et la grande nouveauté 2024, la meilleure galette à la praline pour s’accorder à l’Épiphanie.

L’appel à candidature débute aujourd’hui et se tiendra jusqu’au 10 décembre. Une sélection sera ensuite faite sur étude des dossiers reçus jusqu’au 15 décembre. Enfin, la grande finale du concours se tiendra le 15 janvier 2024 qui départagera les 10 candidats.

Le grand gagnant de chaque catégorie se verra attribuer la Praline d’Or 2024. Le Mondial de la Praline reviendra ensuite sous la forme d’une biennale, c’est-à-dire, tous les deux ans.