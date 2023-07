La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant les manifestations dans plusieurs arrondissements de Lyon ce mardi 4 juillet alors que plusieurs collectifs de gauche appellent à un rassemblement.

Nouvelle soirée d’interdiction de manifester ce mardi 4 juillet à Lyon, alors qu’un rassemblement de soutien en mémoire de Nahel doit se tenir à partir de 20 heures sur la place Guichard, dans le 3e arrondissement. Dans un périmètre, qui s'étend de Caluire jusqu'à la gare Perrache en passant par une partie des 3e et 6e arrondissements de Lyon, tous "les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs" seront interdits à partir de 18 heures et jusqu’au 5 juillet à 4 heures.

Face aux violences urbaines depuis le 28 juin, et aux risques de troubles à l'ordre public générés par des manifestations non déclarées, les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits ce mardi 4 juillet 2023 au soir à #Lyon ⤵️ pic.twitter.com/l7HsxbaOft — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 4, 2023

Un arrêté d’interdiction similaire pris vendredi soir, alors qu’était annoncée une manifestation sauvage sur la place des Terreaux, n’avait pas empêché de très nombreuses dégradations et pillages à Lyon.