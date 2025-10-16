Les Lyonnaises s'imposent sans problème face à Sankt Pölten et prennent la tête

OL Lyonnes s’est imposé 3-0 mercredi soir au Groupama stadium face à l’équipe autrichienne de Sankt Pölten. (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes s'est imposé 3-0 mercredi soir au Groupama stadium face à l'équipe autrichienne de Sankt Pölten, poursuivant son sans faute en Ligue des champions.

Lyon a facilement battu l'équipe autrichienne de Sankt Pölten (3-0), mercredi au Groupama stadium au terme d'un match de la 2e journée de phase de ligue de la Ligue des champions au cours duquel l'Américaine Lily Yohannes a marqué d'un tir décoché d'une quarantaine de mètres.

OL Lyonnes, déjà vainqueur d'Arsenal, tenant du titre (2-1), en ouverture, est en tête du classement alors que Sankt Pölten, qui avait perdu à domicile contre l'Atletico de Madrid (6-0), occupe la dernière place.

Le but de la jeune (18 ans) milieu de terrain, recrutée cet été par le club rhodanien en provenance de l'Ajax Amsterdam et présentée comme l'une des joueuses d'avenir de la discipline, a permis aux Lyonnaises de porter le score à 3-0 en lobant la gardienne Carina Schlüter, avancée, peu après le retour de la mi-temps (52).

Un manque de justesse en attaque

Cette action a donné un autre relief à la domination sans partage mais longtemps stérile de Lyon qui menait 2-0 au terme de la première période. Au final, OL Lyonnes s'est contenté du minimum face à un adversaire très faible, faute de justesse dans les trente derniers mètres, là où s'est déroulé l'essentiel du match.

Quelques statistiques sont éloquentes: 67% de possession, 44 tirs à 9, 75 attaques à 10, 19 corners à 3.

Avant le but de Lily Yohannes, les Lyonnaises, avec une équipe de remplaçantes et toutes les titulaires habituelles laissées sur le banc avant d'entrer en jeu en seconde période, avaient inscrit deux buts par Jule Brand (28) et Ada Hegerberg (45) mais auraient dû mener plus largement au vu de leur supériorité (34 attaques à 6).

Toutefois, elles n'ont pas joué assez vite pour déstabiliser un adversaire qui n'a pu faire que défendre mais qui a néanmoins failli marquer sur un tir de Carina Brunold détourné par la gardienne Teacan Micah (40). Les entrées en jeu, en seconde période, de Wendie Renard, Lindsay Heaps, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay n'ont pas permis à OL Lyonnes de faire évoluer le score alors que Vicky Becho a vu son but refusé pour un hors-jeu (57).