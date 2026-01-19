Les Hospices Civils de Lyon ouvrent le premier hôpital de jour dédié à la ménopause

Intégré au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Femme-Mère-Enfant (HFME) des Hospices Civils de Lyon, le nouvel hôpital de jour consacré à la ménopause est désormais opérationnel.

Étape naturelle dans la vie des femmes, la ménopause est aussi marquée par de nombreux changements corporels et hormonaux, souvent synonymes de symptômes pouvant altérer la qualité de vie et augmenter les risques pour la santé. Souhaitant accompagner les femmes dans cette étape de vie, les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont ouvert un nouvel hôpital de jour exclusivement dédié à la ménopause. Intégré au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Femme-Mère-Enfant (HFME), il est désormais pleinement opérationnel.

Un parcours de soins centralisé et personnalisé

Ce dispositif permet ainsi de proposer un parcours de soins "spécialisé, coordonné et centré sur la santé globale des femmes". Les patientes peuvent ainsi réaliser leurs consultations au même endroit et en une seule journée, l’idée étant de proposer "une évaluation globale de l’ensemble des conséquences de la ménopause, l’identification des facteurs de risque et la proposition d’une prise en charge personnalisée, médicale ou non médicamenteuse".

Après leur prise en charge à l’hôpital, les femmes sont ensuite suivies et une réévaluation est généralement programmée "3 à 4 mois après" le passage à l’HDJ. Le parcours de soin comprend notamment des bilans biologiques, une échographie pelvienne, une évaluation de l’impact osseux de la ménopause par ostéodensitométrie, des consultations avec une psychologue, une tabacologue ou un endocrinologue ou une consultation de gynécologie médicale en fin de parcours.

Ce dispositif s’inscrit plus largement dans le développement de parcours spécialisés en gynécologie médicale portés par les HCL, notamment à travers des hôpitaux de jour dédiés à l’endométriose, au diagnostic et à la prise en charge des règles abondantes.

