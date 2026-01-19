Actualité
Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Rhône : il est contrôlé à 147 km/h sur un axe limité à 80 km/h, sa moto mise en fourrière

  • par la rédaction

    • Samedi 17 janvier, un jeune motard a été contrôlé circulant à 147 km/h sur un axe pourtant limité à 80 km/h, sur la commune de Sourcieux-les-Mines, dans le Rhône.

    Carton rouge pour ce jeune motard. Samedi 17 janvier, les gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly ont contrôlé une moto circulant à 147 km/h, près de la commune de Sourcieux-les-Mines, dans le Rhône, sur un axe pourtant limité à 80 km/h. Le jeune conducteur s’est vu immédiatement retirer son permis de conduire et il devra répondre de ces faits devant la justice. Son deux-roues a été placé en fourrière.

    La gendarmerie du Rhône rappelle que depuis le 29 décembre dernier, tout excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h est un délit. Le conducteur est donc passible d'une amende délictuelle pouvant aller jusqu’à 3 750 euros, d'un emprisonnement délictuel pouvant aller jusqu’à 3 mois, d'une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pouvant aller jusqu’à 5 ans ou encore d'une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pouvant aller jusqu’à 3 ans.

    Faire défiler vers le haut