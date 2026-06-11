Un homme retrouvé ligoté près de Lyon après un enlèvement présumé à l’aéroport Saint-Exupéry

Un homme blessé et ligoté a été découvert mercredi soir à Rillieux-la-Pape. Il affirme avoir été enlevé peu auparavant à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Une enquête est en cours après la découverte d’un homme ligoté et blessé mercredi 10 juin à Rillieux-la-Pape. Alertée en début de soirée par un témoin, la police municipale a retrouvé la victime à proximité d’un véhicule dans lequel elle aurait été retenue.

Selon nos confrères d'Actu Lyon, l'homme aurait été enlevé plus tôt dans la journée à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry par deux individus. Il aurait été séquestré dans un premier véhicule avant d’être transféré dans une autre voiture après une tentative de fuite.

Parvenu à s’échapper une nouvelle fois, il aurait trouvé refuge sur un chantier en construction, où sa présence a été signalée aux forces de l’ordre. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital de la Croix-Rousse.

Les deux suspects présumés ont été interpellés peu après les faits. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre les circonstances exactes de cette affaire et à déterminer son mobile.