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Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Recherche médicale : les HCL et Amgen s’allient pour accélérer les essais cliniques à Lyon

  • par LR

    • Les Hospices Civils de Lyon et le laboratoire de biotechnologies Amgen France renforcent leur coopération en matière de recherche clinique pour développer plus rapidement des traitements innovants.

    Les Hospices Civils de Lyon (HCL) et Amgen France ont officialisé la signature d’un accord de collaboration stratégique dédié à la recherche clinique. Conclu pour une durée initiale de trois ans, ce partenariat doit permettre d’accélérer la mise en place d’essais cliniques innovants et de favoriser le développement de nouveaux projets de recherche.

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    L’accord porte notamment sur les essais de phase précoce, domaine dans lequel les HCL disposent d’une expertise reconnue. Plusieurs spécialités sont concernées, parmi lesquelles la cancérologie, les maladies cardiovasculaires, inflammatoires ou encore les maladies rares.

    Les deux partenaires souhaitent également renforcer les échanges scientifiques, améliorer la performance des études cliniques et soutenir les projets portés par les chercheurs. Pour les HCL, deuxième CHU de France, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de Lyon un pôle majeur de l’innovation médicale. L’objectif affiché est clair : accélérer l’accès des patients aux thérapies de demain tout en consolidant l’attractivité de la recherche lyonnaise.

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