Actualité
police judiciaire
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Feyzin : un pavillon criblé de balles en pleine nuit

  • par La Rédaction

    • Une maison du quartier des Razes, à Feyzin, a essuyé plusieurs tirs dans la nuit de mercredi à jeudi. Une balle a traversé un volet et un engin incendiaire a été déposé contre le pavillon. Aucun blessé n’est à déplorer.

    Nuit d’angoisse à Feyzin. Vers 3 h 30 dans la nuit de mercredi à jeudi, une habitante de la rue du 8-Mai-1945 a vu son pavillon pris pour cible par un ou plusieurs individus. Selon nos confrères du Progrès, plusieurs tirs ont retenti, dont l’un a traversé un volet avant de se loger dans la maison. Par chance, personne n’a été touché.

    Les assaillants ne se sont pas arrêtés là : ils ont déposé un dispositif incendiaire contre un volet avant de s’enfuir. La victime est parvenue à éteindre rapidement le début de feu, évitant des dégâts plus importants.

    Sur place, les enquêteurs ont retrouvé des étuis de calibre 45. Les premiers éléments laissent penser que la maison n’a pas été visée au hasard et que l’attaque pourrait viser à intimider un proche de l’occupante. L’enquête se poursuit.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    d'heure en heure
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut