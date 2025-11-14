Feyzin : un pavillon criblé de balles en pleine nuit

Une maison du quartier des Razes, à Feyzin, a essuyé plusieurs tirs dans la nuit de mercredi à jeudi. Une balle a traversé un volet et un engin incendiaire a été déposé contre le pavillon. Aucun blessé n’est à déplorer.

Nuit d’angoisse à Feyzin. Vers 3 h 30 dans la nuit de mercredi à jeudi, une habitante de la rue du 8-Mai-1945 a vu son pavillon pris pour cible par un ou plusieurs individus. Selon nos confrères du Progrès, plusieurs tirs ont retenti, dont l’un a traversé un volet avant de se loger dans la maison. Par chance, personne n’a été touché.

Les assaillants ne se sont pas arrêtés là : ils ont déposé un dispositif incendiaire contre un volet avant de s’enfuir. La victime est parvenue à éteindre rapidement le début de feu, évitant des dégâts plus importants.

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé des étuis de calibre 45. Les premiers éléments laissent penser que la maison n’a pas été visée au hasard et que l’attaque pourrait viser à intimider un proche de l’occupante. L’enquête se poursuit.