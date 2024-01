Les grands évènements à ne pas rater en 2024 à Lyon

En 2024, Lyon connaîtra l'aboutissement et le lancement de projets structurants, qui devraient modifier son visage. De la tour To-Lyon, aux nouveaux quais de Saône, en passant par la gare Perrache et la salle Rameau, Lyon Capitale fait le point sur une quinzaine d'événements à ne pas rater en 2024. Une année qui sera aussi marquée par de grands moments de sport et de musique.

Janvier

La dernière tour de Lyon

Les 1 600 salariés du groupe Apicil vont prendre possession de leurs nouveaux bureaux au début de l’année 2024. La mutuelle occupera avec SNCF et Regus Spaces la tour To-Lyon dans le quartier d’affaires de la Part-Dieu. Elle culminera à 171 mètres au-dessus de la place Charles- Béraudier. Et il s’agira de la dernière inauguration avant un long moment. Les écologistes ont stoppé tous les autres projets de tours de bureaux ou d’habitation à Lyon. La skyline dont Gérard Collomb rêvait attendra.

La tour To-Lyon devrait être la dernière grande tour de Lyon. © Romane Thevenot

Février

Déploiement de la nouvelle billetterie TCL en février

Après avoir ouvert son service de billettique à la carte bancaire en 2022, en permettant aux usagers d’utiliser leur "CB" comme titre de transport, les Transports en commun lyonnais (TCL) vont connaître une nouvelle évolution d’ampleur en 2024. Selon nos informations, au mois de février Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun, devrait lancer la nouvelle billetterie des TCL. Celle-ci sonnera le glas du petit ticket magnétique rouge et blanc auquel les Lyonnais sont habitués depuis de nombreuses années. Il doit être remplacé par des tickets sans contact plus légers et cartonnés, comme ce qui est fait à Paris. Pour les personnes possédant des stocks de tickets magnétiques chez elles, pas de panique. Une fois ces tickets retirés de la vente par les TCL, il sera encore possible de les utiliser "pendant un an", expliquait en 2022 Edwige Besse-Barci directrice du service équipement du Sytral Mobilité.

En 2024, le petit ticket TCL magnétique rouge et blanc devrait disparaitre et laisser place à une carte rechargeable. © Tim Douet

Lire aussi :

Mars 2024

La fin des écrans numériques dans le métro

Jusqu’ici installés dans les stations de métro de la Métropole de Lyon, les écrans numériques diffusant de la publicité doivent être retirés en mars de la douzaine de stations où ils sont installés. Au total, 120 supports d’affichage lumineux seront démontés alors que le contrat qui lie Sytral Mobilités à la société Clear Chanel s’achève cette année. Avec l’adoption d’un nouveau Règlement local de la publicité dans la Métropole de Lyon, au total, entre 60 et 90 % des panneaux publicitaires vont devoir disparaître des rues de l’agglomération d’ici 2026. Plus encore, la taille maximale des panneaux sera de 4 m2 au lieu de 10 m2, et il n’y aura plus de publicité numérique en extérieur. Parmi les autres mesures, on note aussi l’interdiction des images mobiles derrière les vitrines des magasins.

Les écrans numérique diffusant de la publicité dans le métro vont disparaitre. (Photo : Hadrien Jame)

Destruction de la trémie de la rue Garibaldi

Le troisième tronçon de la rue Garibaldi sera réaménagé à partir du mois de mars. Ce grand chantier devrait débuter par la destruction de la trémie qui chevauche les 3e et 7e arrondissements et qui sera comblée. Très importants, ces travaux devraient durer jusqu’à l’automne. À terme, sur cette portion de la rue Garibaldi située entre la Grande-rue-de la-Guillotière et la rue d’Arménie la circulation automobile sera réduite à deux voies, trois lignes de bus seront opérationnelles, deux voies lyonnaises seront créées et les trottoirs seront élargis.

France - Angleterre, un choc du tournoi des 6 nations

Le mythique crunch du tournoi des 6 nations 2024 entre la France-Angleterre se tiendra au Groupama Stadium de Décines le samedi 16 mars 2024 à 21 heures. Pour mémoire en 2024 aucune rencontre sportive ne pourra se tenir au Stade de France en raison de travaux pour les Jeux Olympiques, les trois rencontres du tournoi des 6 nations prévues en France ont donc été délocalisées en "province". D'abord à Marseille le 2 février, puis à Lille le 25 février et enfin à Lyon le 16 mars. Déjà ouverte pour les deux premières rencontres, l’ouverture de la billetterie pour le brunch se fait encore attendre.

France - Allemagne, un grand classique du football

Moins de 10 jours plus tard, d’autres Bleus fouleront la pelouse du Groupama Stadium pour une nouvelle rencontre de prestige, mais à l’enjeu moindre. L’équipe de France de foot recevra l’Allemagne à l’occasion d’un match amical. Cette rencontre fera office de premier match de préparation pour les Bleus en prévision de l’Euro 2024, organisé du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Ouverte le 12 décembre, la billetterie pour cette rencontre affiche déjà pratiquement complet. Les seules places encore disponibles sont réservées aux personnes en situation de handicap.

Mai

Ouverture des Grandes locos à La Mulatière

À partir de mai 2024, les grands évènements culturels de la Métropole de Lyon déménageront sur le site des anciens ateliers SNCF de La Mulatière, au bord du Rhône, laissant dans le rétroviseur les anciennes usines Fagor-Brandt. Du 7 au 12 mai, le festival Nuits sonores aura la primeur d’inaugurer les lieux à l’entame de sa troisième décennie. Suivront le Lyon Street Food Festival, du 13 au 16 juin, et la Biennale d’art contemporain de septembre à 2024 à janvier 2025.

Les Nuits sonores investiront dès le mois de mai 2024 une partie de l'immense Halle 1. De quoi donner un petit air berlinois au festival. (Photo Hadrien Jame)

Lire aussi : Les Nuits sonores et le Lyon Street Food festival déménagent à La Mulatière

Mi-mai - mi-juin 2024

Ouverture des "Terrasses de la Presqu'île"

Très attendue par les riverains, la transformation du quai Saint-Antoine, entre les 1er et 2e arrondissements de Lyon, devait être finalisée au premier trimestre 2024. Le projet semble toutefois avoir pris un peu de retard puisque selon nos informations l’ouverture des Terrasses de la Presqu’île devrait se faire entre mi-mai et mi-juin, au plus tard avant l’été. La destruction de l’ancien parking Saint-Antoine va permettre aux piétons de circuler sur la quasi-totalité du linéaire des quais de Saône, situés le long de la Presqu’île. Les Terrasses de la Presqu’île, qui se dresseront à la place de l’ancien parking, accueilleront plus de 130 arbres, dont des saules pleureurs, 8 600 arbustes et 11 000 vivaces. À terme, entre 2025 et 2026 les futures du réseau TCL navettes fluviales pourront y faire escale.

Visualisation des futurs quais de Saône @ Métropole de Lyon

Lire aussi : Végétalisé et rendu aux piétons, le quai Saint-Antoine transformé en 2024

Juin 2024

Taylor Swift et Coldplay en concert

Ce sera l’un des concerts de l’année à Lyon. La tournée mondiale de la superstar américaine Taylor Swift fera étape au Groupama Stadium les 2 et 3 juin prochains. Ne cherchez plus de places, elles ont toutes été vendues. L’artiste aux 26 milliards d’écoutes sur Spotify a été élue personnalité de l’année par le prestigieux Time Magazine. Une vingtaine de jours plus tard suivront trois autres concerts événement du groupe de rock alternatif Coldplay, l’un des plus populaire de la scène musicale actuelle. Là aussi, les trois dates se joueront à guichet fermé.

Août 2024

La flamme des Jeux Paralympiques 2024 passera par Lyon

S’il a été acté que la flamme olympique ne passerait pas à Lyon pour des raisons financières, celle des Jeux paralympiques fera bien un détour par la capitale des Gaules le 26 août prochain. Alors que le coût du passage de la flamme Olympique dans un département est évalué à 180 000 euros la journée pour la collectivité qui l’accueille, celui du relais de la flamme paralympique est porté par Paris 2024. Une cinquantaine de villes, dont Lyon ou encore Marseille, ont été retenues pour l’accueillir.

Septembre 2024

Début de la transformation du centre d'échanges de Perrache

Véritable barrière urbaine coupant la Presqu’île de Lyon en deux, le centre d’échange de Perrache va entamer sa mue en 2024. Le permis de construire du chantier qui durera quatre ans et qui devrait coûter 100 millions d’euros doit être validé dans le courant de l’année. Le coup d’envoi des travaux devrait être réellement donné en septembre, lors de la destruction de la passerelle qui monte de la place Carnot jusqu’au centre d’échange. À terme, en 2028, une grande percée aura été réalisée à travers le centre d’échange pour permettre de reconnecter le centre-ville à la Confluence.

Le futur centre d'échange de Perrache. @Métropole de Lyon

Lire aussi : Cure de jouvence pour le centre d’échanges de Perrache

La première rentrée sur le nouveau campus d’EM Lyon

Si le bâtiment a été livré début décembre 2023, les 9 000 étudiants n’arriveront qu’en septembre prochain. Le site s’installe sur les quatre hectares de l’ancienne friche industrielle Nexans à Gerland. Les 30 000 m2 du campus seront divisés en quatre pôles : makers & entrepreneuriat, entreprise & incubation, création & expérience et enfin système de l’innovation. La direction de l’école de commerce et de management souhaitait revenir à Lyon notamment pour offrir une vie étudiante plus dense. L’EM Lyon était installée à Écully depuis 1972. Les actuels locaux de l’école de commerce devraient accueillir un cluster défense et sécurité porté par la CCI de Lyon.

Le bâtiment a été imaginé par l'architecte Philippe Chiambaretta (agence PCA-STREAM). 110 millions d'euros ont été investis dans ce nouveau site. @EM Lyon

Lire aussi : "Nous visons la 15e place des business schools européennes d’ici 2025" Isabelle Huault, directrice générale de l'EM Lyon

La finale mondiale de la 47e édition des WorldSkills

Du 10 au 15 septembre, 1 500 compétiteurs venus de 60 pays et 200 000 visiteurs sont attendus à Eurexpo pour la 47e édition de la plus grande compétition des métiers. Un village des compétiteurs sera installé sur le campus de la Doua, à Villeurbanne, le temps des épreuves. En 2023, la délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait raflé neuf médailles d’or (9 en or, 11 en argent, 10 en bronze et 19 médailles d’excellence) lors de la finale nationale des WordSkills. Les lauréats se sont offert une chance d’intégrer l’équipe de France pour la finale mondiale du mois de septembre. Parmi la soixantaine de métiers en compétition, on retrouve les métiers de l'alimentation, tels que la boucherie, la cuisine, la sommellerie, les métiers de l'automobile, le monde du bâtiment, les métiers de la communication, l'industrie, le végétal ou encore les métiers du service.

Photo d'archives des Worldskills France en 2019. Cette année 800 jeunes s'affrontent du 14 au 16 septembre à Lyon. ©Laurent BAGNIS

Lire aussi :

Décembre

Livraison partielle de la place Béraudier devant la gare de la Part-Dieu

Le vaste chantier de transformation de la gare de la Part-Dieu commence à prendre forme. Attendue pour novembre, l’ouverture de la nouvelle entrée de la gare via la place Béraudier devrait finalement se faire en décembre. À la fin de l'automne, les voyageurs pourront emprunter le parvis pour accéder au métro via des travelators et des escalators. Une galerie marchande doit y voir le jour entre l'accès au métro et la gare. Cet espace situé en contrebas de la gare comprendra également une station de taxis, un dépose-minute et un parking à vélos de 1 300 places.

La place basse de la Part-Dieu @ SPL Lyon Part-Dieu

Lire aussi : Chantier de la Part-Dieu : l'accès piéton à la gare ouvert d'ici l'automne 2024

Et aussi ....

Au deuxième semestre

Réouverture de la salle Rameau ?

Dévoilé sous la précédente municipalité, le projet de rénovation de la salle Rameau devait initialement aboutir à une réouverture en 2021 de ce lieu emblématique du 1er arrondissement. Entre-temps, la crise du Covid-19 est passée par là et le projet a été revu par la nouvelle majorité, repoussant sa réouverture à 2024. En janvier 2022, la municipalité annonçait une réouverture de la salle pour le 2e semestre de 2024, soit entre juillet et décembre. Le désamiantage du bâtiment avait débuté en août 2022, mais depuis peu d'éléments ont filtré sur l'avancée du chantier. Contactée en ce début d'année afin de savoir si le calendrier sera respecté, la Ville de Lyon ne souhaite, pour l'heure, pas faire de commentaire sur ce dossier.

La nouvelle salle Rameau avec son nouveau dôme devrait ouvrir en 2024, les travaux débuteront cette année. (© Perrod et Richard)

Lire aussi : Lieu historique de Lyon, la salle Rameau rouvrira en 2024 modifiée sous la patte des écologistes

Tout au long de l'année

Le centenaire de la Maison Bocuse

Tout au long de l’année 2024 la maison Bocuse célébrera les 100 ans de l’ouverture de l’Auberge du Pont de Collonges, son restaurant le plus emblématique, lors de plusieurs événements :

Un Menu spécial Centenaire (370€) est mis en place tout au long de l’année mettant à l’honneur les plats cultes de la Maison et des nouveautés comme un trait d’union entre le passé et l’avenir.

Le 1er février 2024, un "dîner de légende" sera organisé avec les maisons TroisGros, Richard et Bernachon pour faire raviver le souvenir et goût du menu Elysée, réalisé le 25 février 1975 à l’occasion de la remise de la médaille de Chevalier la légion d’honneur à Paul Bocuse. 660 tout compris. Places limitées.

Une représentation de la pièce de théâtre "Monsieur Paul" de Philippe Bulinge, librement inspirée de la vie de Paul Bocuse, sera également organisée à l’Abbaye de Collonges.

En mars 2024 paraîtra le livre du centenaire de la Maison Bocuse. Vendu au prix de 49 euros, cet ouvrage se veut une plongée dans l’épopée Bocuse à travers cent photos inédites, des portraits, des rencontres avec des producteurs et des recettes.

En mai 2024, à l’occasion du lundi de la Pentecôte, le Restaurant Paul Bocuse et l’Abbaye de Collonges ouvriront leurs portes aux Lyonnais pour une visite immersive au cœur de ce pan du patrimoine local.

@Tim Douet

Lire aussi :

Hors-série : Paul Bocuse

Les grandes figures de la gastronomie lyonnaise: Paul Bocuse Saint Paul apôtre du bien-manger