Un vendredi calme et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est une belle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 4 juillet 2025, avec une chaleur de nouveau plutôt forte dans l'après-midi.

Si Lyon respire un peu mieux depuis jeudi et que les températures ont baissé par rapport au début de la semaine, ce vendredi 4 juillet, il fera de nouveau assez chaud. Si ce matin le mercure affiche 19 degrés après une nuit plus fraiche que les précédentes, cette après-midi le thermomètre grimpera jusqu'à 33 degrés, soit 6 degrés de plus que les normales de saison.

Côté ciel, c'est une journée ensoleillée et sans orage qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec un léger vent du nord qui devrait souffler tout au long de la journée.