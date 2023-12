Avant sa disparition, un hommage d’artistes au ticket TCL

La mort du ticket TCL est annoncée pour fin 2023. À la galerie Em’Arts, des artistes lui rendent hommage avec des œuvres poétiques ou loufoques.

Ce billet que les voyageurs de la métropole lyonnaise insèrent dans les composteurs du métro ou des bus devrait disparaître fin 2023. Fini donc cette habitude que les Lyonnais ont pris de laisser leur ticket à l’entrée des stations pour le partager avec d’autres utilisateurs. On se doute que cette disparition ne va pas manquer de perturber un certain nombre d’utilisateurs, les faisant basculer une fois de plus dans la numérisation de leur quotidien.

Les transports amoureux par Cécilie

Avec humour et nostalgie mais aussi la volonté de garder vivant ce bout de carton qui illustrait le mouvement et le voyage, la galerie d’art urbain et contemporain Em’Arts lui rend hommage avec l’exposition Collector avant l’heure. Celle-ci réunit une cinquantaine d’œuvres poétiques, drôles ou nostalgiques ayant comme support commun le ticket de transport et qui témoignent de l’imagination surprenante des artistes qui lui donnent ainsi une seconde vie !

Collector avant l’heure – Du 22 novembre au 27 janvier à la galerie Em’Arts, Lyon 2e Entrée gratuite – www.galeriedartatelierducanal.com