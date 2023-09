Chantier de la Part-Dieu : l'accès piéton à la gare ouvert d'ici l'automne 2024

Le gigantesque chantier de la Part-Dieu à Lyon se poursuit. Si la finalisation de la place Béraudier doit être livrée pour 2025, l'accès piéton à la gare sera finalisé d'ici l'automne 2024.

Le vaste chantier de la Part-Dieu à Lyon commence à prendre forme. Depuis 2018, la gare la plus grande de province se transforme pour être plus accessible et plus ouverte sur la ville. Après des années de travaux, Vinci Immobilier annonce deux dates clés sur la finalisation du projet : en novembre 2024, l'entrée principale de la gare sera accessible aux piétons et la livraison totale de l'ouvrage est prévue pour juin 2025.

À l'automne 2024, les piétons et voyageurs pourront emprunter le parvis de la gare tout en accédant au métro, par le biais de travelators et d'escalators. Vinci Immobilier prévoit également une galerie marchande entre l'accès au métro et la gare. Cette basse place comprend également une station de taxis située devant l'entrée de la gare, d'une dépose-minute, ainsi que d'un parking à vélos. Autour de la place un "micro-climat" sera constitué avec 17 nouveaux arbres, qui s'ajouteront aux 80 arbres en place haute. Trois niveaux de parking longue-durée seront aménagés dans les niveaux inférieurs du -2 au -4. La future place Béraudier permettra de connecter la gare au quartier de la Part-Dieu en s’étendant au Sud et à l’Ouest, sur le boulevard Vivier-Merle.

Avec un investissement à plus de 340 millions d'euros, le chantier du parvis de la gare Part-Dieu représente l'un des plus conséquents de la ville.

La place basse de la Part-Dieu @ SPL Lyon Part-Dieu

Un parking à vélos de 1 300 places

À ce changement territorial s'ajoute l'installation d'un parking à vélos grand de 2 400 m2 et d'une capacité de 1 300 places. Ce parking complète également l'offre de vélostation à Villette, inauguré ce jeudi 14 septembre par la Métropole et la Ville de Lyon. La vélostation se développe sur deux niveaux, d'abord par la mezzanine, accessible via la rampe vélo circulaire depuis la place Béraudier, puis le niveau -1 accessible depuis la mezzanine par une deuxième rampe vélo interne. La rampe circulaire, accessible tant pour les piétons que pour les cyclistes est inclinée à 5,8%. Le parking Vélo'v financé entièrement par la Métropole de Lyon a coûté 1,2 million d'euros.

"De façon très concrète, le Park Vélo'v Villette aujourd'hui et demain l'emblématique vélo station Béraudier, sont des réponses aux attentes des Lyonnais, des usagers des trains et des voyageurs qui viennent découvrir Lyon", souligne Grégory Doucet maire (Les Écologistes) de la Ville de Lyon.

Parking à vélos dans la place basse de la Part-Dieu @ SPL Lyon Part-Dieu