Bientôt la fin du "ticket magnétique" dans les transports en commun à Lyon

Depuis ce lundi 30 mai il est désormais possible d’utiliser sa carte bancaire, grâce au sans contact, comme titre de transport dans le métro, le bus, le tramway et le funiculaire à Lyon. La prochaine étape verra le ticket Tcl magnétique, rouge et blanc, disparaître pour laisser place à une carte rechargeable.

Après les SMS pour acheter un ticket, valable uniquement dans les bus, Sytral Mobilités a activé ce lundi 30 mai un nouveau service qui, cette fois, permettra aux utilisateurs de voyager sur son réseau. Sobrement intitulé "TCL Carte Bancaire", ce service permet aux usagers "d’utiliser une carte bancaire sans contact comme titre de transport", il suffit seulement d’apposer pendant 3 secondes sa carte sur l’un des 3 600 valideurs rouges installés dans les bus, tramways et à l’entrée des métros et funiculaire. Un mode de fonctionnement, qui, selon les services du Sytral, permettrait d'écarter le risque de payer sans le faire exprès en s'appuyant contre la borne.

Une mise en route attendue depuis de nombreux mois et qui avait pris du retard en raison de la crise sanitaire et de soucis techniques "pour faire dialoguer le nouveau dispositif avec les portillons des métros", explique Edwige Besse-Barci la directrice du service équipement et patrimoine du Sytral mobilité. Cet investissement de 11 millions d’euros doit permettre de "faciliter la vie des gens de façon considérable", se félicitait ce lundi matin Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, lors de l’inauguration du dispositif.

La multivalidation par CB disponible courant juillet

Facturé au tarif de 1,90 €, comme sur une borne classique, ce ticket est valable 1 heure. Si vous empruntez les transports à de multiples reprises durant la journée, vous serez facturé à chaque fois. Au 4e passage, un ticket journée de 24 heures (au tarif de 6 euros) sera enregistré sur votre carte bancaire et remplacera vos précédents paiements, ceux-ci n’étant débités que le lendemain de votre achat.

"Toutes les lignes sont concernées et si vous changez de mode de transport dans la 1re heure naturellement vous ne repayez pas", Bruno Bernard, président du Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon

"Ça va faciliter les paiements occasionnels des personnes qui parfois n’avaient pas le temps de prendre un ticket au distributeur avant de monter dans le tramway", reconnaît Bruno Bernard. De là à voir une baisse de la fraude ? "On peut l'espérer, mais c’est trop tôt pour le dire", déclare, prudent, le président du Sytral. Pour le moment ce service n’est proposé que pour une seule personne, mais, à partir du mois de juillet, il sera possible de payer et d’enregistrer sur sa carte bancaire jusqu’à 5 tickets en même temps.

👏 Une étape majeure dans la modernisation du système de billettique du réseau @TCL_SYTRAL, menée avec les équipes de @WorldlineFrance et @CE_RhoneAlpes 🔜 À venir, une refonte complète et la disparition des tickets magnétiques au profit de tickets sans contact rechargeables — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) May 30, 2022

En cas de contrôle, il vous suffira de présenter votre carte de paiement aux agents, celle-ci faisant office de justificatif.

Une carte rechargeable avec des tickets

Ce nouveau mode de paiement, qui doit aussi faciliter les trajets des "touristes" sur le réseau, n’est que la "première phase" de la refonte de la billétique du réseau TCL. La prochaine étape verra le remplacement, "d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine ", de "tous les anciens valideurs, les gris qui acceptent les tickets et la carte técély", explique Edwige Besse-Barci. Une modernisation qui sonnera le glas du petit ticket rouge et blanc auquel les Lyonnais sont habitués depuis de nombreuses années.

"C’est la fin du ticket magnétique, parce que c’est un système obsolescent et les bandes se démagnétisent au contact des téléphones ou des pièces. C’est juste le format de lecture qui sera différent, mais ca restera du titre unitaire rechargeable", Edwige Besse-Barci directrice du service équipement du Sytral Mobilité

"Le système est en fin de vie. On a énormément de problèmes avec la lecture des bandes magnétiques des tickets. Aujourd’hui les bandes se démagnétisent au contact des téléphones ou des pièces", justifie la directrice du service équipement du Sytral. Pour autant, le principe de ticket unitaire ne disparaîtra pas, "c’est juste le format de lecture qui sera différent. Les tickets magnétiques disparaîtront pour être remplacés par des tickets sans contact plus légers et cartonnés, comme ce qui est fait à Paris. Ce sera une carte que l’on pourra recharger avec des tickets", détaille Edwige Besse-Barci.

La révolution n'est toutefois pas pour tout de suite, pour voir ces nouveaux titres de transport entrer en vigueur, il faudra attendre "l’année prochaine". Pour les personnes possédant des stocks de tickets magnétiques chez elles, pas de panique, une fois ces tickets retirés de la vente par les TCL, il sera encore possible de les utiliser "pendant un an".

