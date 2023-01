La vie de Paul Bocuse au théâtre : un voyage poétique et gastronomique

Philippe Bulinge, comédien, auteur et metteur en scène de la compagnie Intersigne, a conçu une plongée jubilatoire dans l’intimité de Paul Bocuse, homme et cuisinier hors du commun.

Un voyage poétique et théâtral dans l’histoire de la gastronomie et du XXe siècle. Où chaque scène devient l’évocation d’un plat signature permettant la rencontre avec les chefs et les êtres qui ont cheminé avec celui qui fut consacré “pape de la gastronomie” par ses pairs.

Le rideau s’ouvre sur l’immense limonaire qui décore la salle principale de l’Abbaye de Collonges. Immense orgue de barbarie capable de jouer 135 instruments différents et qui forme, dans la grande salle du restaurant, un véritable mur de fond de scène... comme dans un théâtre antique.

Monsieur Paul – Le 20 janvier au Sémaphore, Irigny.

Autres dates :

27 janvier 2023 : Le Karavan - Théâtre de Chassieu

3 février 2023 : L’Atrium - Espace culturel de Tassin-la-Demi-Lune

24 février 2023 : Espace culturel Jean-Moulin de Mions

31 mars 2023 : Théâtre Municipal de Tarare