Six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance canicule

Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance canicule ce vendredi 4 juillet 2025.

La canicule joue les prolongations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi 4 juillet 2025, six départements de la région sont toujours en vigilance canicule. Il s'agit du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, en vigilance jaune, et de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère, en vigilance orange.

L'épisode caniculaire devrait se poursuivre jusqu'au weekend dans ces départements avant un rafraichissement relatif, notamment dans le Rhône.