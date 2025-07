Les Bad Gones font un don de 4 000 euros à l’association du Souvenir Français

Le 1er juillet dernier, les Bad Gones ont remis un don de 4 000 au Souvenir Français, une association fondée en 1987 honorant les soldats morts pour la France.

Après son don de 16 225 euros à la Fondation Fourvière le 30 juin, l'association Kop Virage Nord du groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones, a, cette fois-ci, remis un chèque de 4 000 euros à l’association du Souvenir Français le 1er juillet. Pour rappel, cette dernière œuvre à entretenir la mémoire et honorer les soldats morts pour la France.

Sur leurs réseaux sociaux, les Bad Gones rappellent avoir rendu hommage "aux résistants et soldats ayant combattu pour la France, pour beaucoup au prix de leurs vies." Et d’ajouter : "De plus, pour que cette action soit concrètement utile, nous avons décidé de soutenir financièrement une association qui œuvre depuis la fin du XIXe siècle au devoir de mémoire : Le Souvenir Français, à travers la vente d'un tee-shirt et d'une collecte."

"Grâce à votre générosité, c'est un chèque de 4 000€ que nous avons pu remettre au Souvenir Français afin de contribuer à leurs actions de sauvegarde et de mémoire."

