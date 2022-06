À découvrir à Lyon : le travail des céramistes "Gadoue" à la Guillotière

Le collectif de céramistes "Gadoue" fêtera l'inauguration de son atelier à la Guillotière le 15 juin. Pour l'occasion, une expo-vente de trois jours est organisée.

Le rendez-vous est donné, le 15 juin à partir de 18h au 9 rue Mortier (Lyon 3e) pour fêter l'inauguration de l'atelier "Gadoue", tenu par un collectif de céramistes. L'atelier, sur 120 mètres carrés, est géré de manière associative et est entièrement voué au travail de l'argile. Dans ce lieu, des céramistes professionnels s'activent, l'atelier accueille également une salle de cours dédiée à l'apprentissage de la poterie et des espaces d'expositions temporaires.

Une expo-vente de trois jours

Du 16 au 19 juin, le collectif ouvre les portes de son atelier au public. L'objectif : faire découvrir les univers des trois fondatrices de Gadoue, Virginie Pommel, Nadia Nesme et Claire Mounier, ainsi que le travail des deux résidents de l'atelier : Lara Erel et Etienne Dubernet.

Cinq céramistes présenteront leurs approches du travail de la terre ainsi que les techniques qu'ils emploient. Une centaine de pièces seront exposées comme des œuvres sculpturales, des objets décoratifs, ou encore des luminaires. Certaines créations seront mises en vente.

Des œuvres aux formes organiques

Virginie Pommel, l'une des fondatrices de l'atelier est ingénieure de formation. Elle s'est tournée vers l'argile dès 2003 et a fini par en faire son métier en 2020 après la guérison de son fils, atteint à l'époque d'une maladie grave.

La céramique apparaît alors à Virginie Pommel comme un "moyen de s’exprimer et de communiquer avec les autres". Ses œuvres, aux formes organiques, s'intéressent au végétal, à l'animal et au minéral. Sa grande spécialité : les vases sculptures. Certaines de ses créations sont exposées à Lyon, Paris et Milan.

Un univers peuplé de créatures et d'animaux fantastiques

Nadia Berkane-Nesme, également fondatrice du collectif, a été formée à la céramique dans divers lieux, notamment chez Matière Contact à Lyon. La céramiste travaille principalement le modelage en grès pour créer des pièces contemporaines. Son univers est peuplé de créatures et d'animaux fantastiques.

Une invitation au voyage et à la poésie

Claire Mounier, la troisième fondatrice du collectif, aborde elle le travail de la terre "de manière spontanée et ludique, en jouant avec les teintes naturelles des grès, auxquelles elle apporte des touches d’engobes colorées" explique un communiqué des céramistes. Les pièces de l'artiste invitent au voyage et à la poésie.

Pour échanger avec les céramistes et découvrir l'univers de la poterie, rendez-vous mercredi soir à 18h à l'atelier de la Guillotière.