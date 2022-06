Lors du premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin, la droite lyonnaise a subi un nouveau revers de taille. Qualifiés pour le second scrutin dans seulement 3 circonscriptions sur 14 dans le Rhône, les LR espèrent créer une nouvelle dynamique. Décryptage.

À Lyon, tous les candidats LR ont été éliminés dès le soir du premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. À l'heure où les candidats de la majorité présidentielle (Ensemble) et ceux de la gauche unie (NUPES) ont remporté les 4 circonscriptions lyonnaises, la droite lyonnaise essuie un nouveau revers cinglant après celui enregistré lors de la présidentielle. Dans la 4e, souvent présentée comme circonscription du 6e arrondissement, Pascal Blache, à la tête de l'exécutif municipal de ce territoire, n’a pas réussi à s’inviter au second tour, puisqu'il est nettement devancé par Anne Brugnera (Ensemble) et l’écologiste Benjamin Badouard. Dans les trois autres circonscriptions lyonnaises, les candidats LR n’arrivent même pas à passer la barre symbolique des 10%.

Perte de vitesse

"Nos électeurs ont décidé de voter utile pour faire barrage à Mélenchon", souligne Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les faits, ce premier tour du scrutin législatif a entériné le changement de cap de la majorité présidentielle vers le centre droit. Les candidats d’Ensemble réalisent de meilleurs scores dans les villes LR que dans celles gérées par les écologistes et la gauche. "Pour autant, quand on regarde les résultats de nos candidats et ceux de la présidentielle, on voit qu'on a multiplié par deux ou par trois nos résultats. C'est une première étape vers la reconquête de lyon", analyse l'édile.

En effet, les résultats sont meilleurs qu’au premier tour de l’élection présidentielle, mais loin des standards habituels de la droite à Lyon. Pour rappel, en 2017, lors du premier tour des législatives, les LR enregistraient une moyenne de 14 % des voix récoltées sur l'ensemble des 4 circonscriptions lyonnaises. En 2022, comme un symbole de leur perte de vitesse, la moyenne des LR vient chuter de trois points et dépasse à peine les 10 %. L'une des principales déceptions a eu lieu du côté de la 13e circonscription. Le parti avait placé énormément d'espoirs dans le jeune candidat, Gilles Gascon, arrivé en quatrième position avec seulement 15,50 % des suffrages exprimés, derrière la candidat du Rassemblement National, Alain Péchereau, crédité de 21,66% des voix.

3 candidats LR au second tour

Dans la métropole, plus particulièrement dans la 8e circonscription, qui regroupe les villes d'Ecully et de Dardilly, la droite peut encore espérer un sursaut. La députée sortante Nathalie Serre (21,97%) a été devancée par le macroniste Dominique Desprats, mais Les Républicains comptent sur de probables réserves de voix venues de leur droite. "Sur la 8e, l'ancrage de la députée fait que nous arrivons à préserver des scores plus ou moins élevés. Sur Ecully, le score de Valérie Pécresse augmente de 14 points. C'est dire qu'il y a une confiance de nos électeurs et qu'elle est renouvelée. Après une présidentielle, on est souvent dans une logique de confortation des dynamiques qui ont été observées", avoue Sébastien Michel, maire LR d'Ecully.

On ne peut pas laisser un candidat qui veut dissoudre les BAC, désarmer les policiers ou arrêter la rénovation urbaine, gagner ce territoire. Il ira à l'encontre des politiques publiques portées par les 5 maires. C'est juste pas possible", explique Alexandre Vincendet.

Autre satisfaction : la 9e circonscription, où le jeune candidat Alexandre Portier arrive en tête. "Les choses se présentent plutôt bien puisqu'on a aussi une belle dynamique autour d'Alexandre Portier sur la 9e alors qu'il vient de reprendre le flambeau de Bernard Perrut". Le joli coup des LR vient également de la 7e circonscription où le maire LR de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet, candidat à la députation est qualifié pour le second tour. Il affrontera pour le second tour Abdelkader Lahmar, candidat de la NUPES , arrivé en tête avec près de 30 % des voix. Celui qui avait été défait en 2017 par la candidate de la majorité Anissa Khedher pourrait incarner le sursaut tant attendu par les LR. Et le candidat ne cache pas son enthousiasme : " c'est le fruit d'un travail mené sur 8 ans sur un territoire".

D'autant que, dans une circonscription politiquement à droite qui compte un maire LR à Bron, un autre à Rillieux, un centriste à Sathonay-Camp et un ex-UMP à Sathonay-Village, voir le candidat NUPES l'emporter pourrait semer le trouble. "Il y a un véritable combat de société pour cet entre-deux-tours. D'un côté, il y a quelqu'un qui a toujours combattu les extrêmes et de l'autre côté, quelqu'un qui soutenu par Philippe Poutou, qui veut réduire les valeurs de la République à néant. On ne peut pas laisser un candidat qui veut dissoudre les BAC, désarmer les policiers ou arrêter la rénovation urbaine, gagner ce territoire. Il ira à l'encontre des politiques publiques portées par les 5 maires. C'est juste pas possible", explique l'élu à Lyon Capitale.

Renouveau

Derrière sa casquette de candidat en course pour l'assemblée, Vincendet officie également en tant que président de la fédération LR du Rhône. Là aussi, ce premier tour des législatives peut faire office de nouveau point de départ pour les Républicains. "J'ai une pensée pour l'ensemble de mes amis. Qui ont mené un combat extrêmement difficile, lance l'édile. Aujourd'hui, on est pris entre deux gros blocs". L'opération "reconstruction", dont ce premier tour est la première pierre, semble bel et bien lancée . De nouveaux visages auront pour mission d'incarner le renouveau des LR dans le Rhône. Parmi eux, on retrouve Bastien Joint (17 % sur la 5e circonscription) ou Gilles Gascon qui ont mené "leurs premiers combats. Ils ont réussi leur implantation et il ne faut pas baisser les bras", conclut Vincendet.

