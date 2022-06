Trail Saint-Jacques by UTMB : sur les chemins de Compostelle

Le circuit UTMB World Series arrive en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end, pour la troisième étape du plus grand circuit mondial de trail running.

Plus de 3 000 coureurs de tous les niveaux se préparent à affronter le week-end des 11 et 12 juin le célèbre chemin de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dans le cadre du Trail du Saint-Jacques by UTMB, qui remonte à contresens le mythique GR65.

Le parcours empruntera le tronçon "Le Puy-en-Velay – le Domaine du Sauvage", en Haute-Loire, en traversant les Monts du Velay, la Vallée de l'Allier et une partie de la Margeride avant de se poursuivre vers Conques en Rouergue.

Réputé autant pour ses paysages chargés d'histoire que pour son arrivée spectaculaire au pied de la célèbre cathédrale du Puy-en-Velay, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Trail Saint-Jacques est un rendez-vous incontournable dans le calendrier pré-estival, à l'approche des grosses échéances montagnardes.

Pour suivre en direct les différentes courses du Trail Saint-Jacques by UTMB, via LiveTrail : c'est par là

Description de l'organisation : le Trail du Saint-Jacques offre aux coureurs "des parcours typiques et chargés d’histoire au cœur d’une nature inspirante, jusqu’à une arrivée spectaculaire au pied de la célèbre cathédrale du Puy-en-Velay, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO."

Créé en 2012 par l'association Grand Trail du Saint-Jacques et les Lyonnais d'Extra Sports - l'un des principaux acteurs français d'événements sportifs de masse et de sports en extérieur - le Trail du Saint-Jacques fait désormais partie des UTMB World Series Events qui constituent la première étape pour les coureurs dans leur quête de participer aux UTMB World Series Finals à Chamonix (les courses de la semaine de l'UTMB à Chamonix). Ce sont en effet les seules courses où les athlètes peuvent collecter des "running stones" à utiliser pour le tirage au sort de l'UTMB à partir de 2023. Les UTMB World Series Events seront également les seules courses où les élites pourront se qualifier pour les UTMB World Series Finals.

Lire aussi : Le Trail du Saint-Jacques nouvelle course de l'UTMB World Series

Que change le label UTMB World Series ?

"Il a contraint les traceurs du Trail Saint-Jacques à "relever le niveau" sur les grands parcours" explique l'organisation. "Faire partie d'un circuit de 25 courses dans le monde est une véritable reconnaissance pour notre événement, raconte Patrick Dufour, le directeur de course du Trail du Saint-Jacques. C'est aussi une formidable vitrine pour la région. Il suffit de regarder sur les moteurs de recherche. Le nom du Puy-en-Velay et de Saint-Jacques sont régulièrement associés à tous les événements liés au circuit UTMB World Series. Et le Grand Trail du Saint-Jacques a su garder son esprit d'origine. Cette année, on constate qu'il y a déjà un engouement avec une augmentation de la participation, notamment sur des épreuves comme l'ultra ou le 72km."

Dès cette année, note l'organisation, la participation est en forte hausse , notamment sur les épreuves longues comme l’Ultra (+ 150%) le 72 km (+ 200%) ou le Maratrail (+ 35%). D'autre part, toujours selon les organisateurs, les statistiques révèlent que le profil du participant a évolué depuis que le Trail Saint-Jacques est devenu l’une des 25 épreuves mondiales UTMB World Séries. Ainsi 87 % des inscrits à ce jour ne sont pas des Altiligériens, "un record !" Tous les départements français sont représentés dont un gros contingent (13 %) en provenance d’Ile de France. On dénombre également cette année 5 % d’étrangers inscrits de 20 pays .

Top élites Trail du Saint-Jacques

123 km - 5 150 mD+

Hommes

(FR) Aubin Ferrari 846 (UTMB Index)

(FR)Ugo Ferrari 809

(FR) Samir Tazi 797

Femmes

(CH) Brigitte Gerber 533 (UTMB Index)

(FR) Delphine Roy 533

(FR) Severine Oliver 530

72 km - 3000 m D+

Hommes

(FR) Hugues Girard 812 (UTMB Index)

(FR) Melvyn Bracon 785

(UK) Josh Barrow 775

Femmes

(USA) Emily Schmitz 731 (UTMB Index)

(POR) Inês Marques 731

(FR) Flavie Bruyneel 651

43 km - 1 450 mD+

Hommes

(FR) Yves Heloury 931 (UTMB Index)

(FR) Aymeric Damour 813

(FR) Morgan Dumas 809

Femmes

(FR) Marie Duthel 609 (UTMB Index)

(FR) Laure Bischoff 584

(FR) Céline Cavies Chatard 582