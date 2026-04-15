Dimanche 19 avril, la ville de Chassieu accueillera les courses de Chassieu. Quelques dossards sont encore disponibles.

Les courses de Chassieu reviennent ce dimanche 19 avril dans l'Est lyonnais. Particulièrement prisée pour ses parcours roulants, permettant de battre des records, la course, est, cette année encore, victime de son succès. Selon les informations du Progrès, l'organisation aurait plafonné à 1 550 le nombre d'inscrits pour garantir la sécurité des coureurs et proposer un événement de qualité.

Mais pas de panique, si les courses affichent déjà presque complètes, quelques dossards sont encore à pourvoir pour le 5 km , le 10 km et le semi-marathon. L’organisation attend 700 inscrits sur le 10 km, 400 sur le 5 km, et 450 sur le semi-marathon. A noter que l'événement est qualificatif aux championnats nationaux.

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