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Villeurbanne : un feu allumé volontairement devant un appartement dans le quartier Gratte-Ciel

  • par C.M.
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    • Dans la soirée de mardi à mercredi, un feu a volontairement été allumé devant la porte d’un appartement de Villeurbanne dans lequel se trouvait une femme et trois mineurs.

    Plus de peur que de mal. Dans la soirée de mardi à mercredi, un feu a volontairement été allumé devant la porte d’un appartement du quartier Gratte-Ciel, à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, les faits se seraient déroulés aux alentours de minuit, au deuxième étage de l’immeuble.

    Une femme et trois mineurs se trouvaient dans l’habitation au moment des faits. Fort heureusement, le sinistre n’a pas causé de dégâts majeurs et aucun habitant n’a été évacué.

    Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les responsables et de déterminer les raisons de ce geste.

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