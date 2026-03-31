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12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record. @Guillaume Lamy

Une édition 2026 record pour le Lyon Urban Trail

  • par V.G.

    • La 18e édition du Radiance Mutuelle Lyon Urban Trail a réuni 12 500 participants dimanche 29 mars, confirmant l’engouement pour cette course mêlant sport et découverte du patrimoine lyonnais.

    Record battu pour le Lyon Urban Trail. Dimanche, 12 500 coureurs ont pris le départ de la 18e édition, un niveau de participation inédit pour cet événement devenu une référence du trail urbain en France. Depuis 2008, plus de 200 000 participants ont déjà parcouru Lyon et ses environs, entre versions printanière et nocturne.

    Les concurrents ont arpenté un parcours exigeant reliant les quais de Saône, Sainte-Foy-lès-Lyon et Caluire-et-Cuire, avec une arrivée spectaculaire face à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon. Les tracés ont aussi traversé des lieux emblématiques comme les Théâtres antiques de Fourvière ou la piste de la Sarra.

    Sur le 38 km, l’Alsacien Sébastien Spehler a décroché une cinquième victoire en 2 h 28 min 53 s. Chez les femmes, Diana Ballet s’est imposée en solitaire. Les autres formats – 28 km, 18 km, 12 km et randonnée – ont également sacré leurs lauréats. Prochaine étape pour les amateurs : la version nocturne, prévue le 7 novembre, dont les inscriptions ouvrent début avril.

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