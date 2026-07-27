Face aux incendies, des élus d'Auvergne-Rhône-Alpes appellent à faire de la Sécurité civile "une grande priorité nationale"

Mickaël Paccaud, maire de Mions et sapeur-pompier volontaire, ainsi que plusieurs élus du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes signent une tribune appelant à repenser la Sécurité civile tout en lui donnant les moyens d’agir face aux enjeux climatiques.

L'inquiétude face aux nombreux feux qui ravagent la France ces dernières semaines ne cesse de grandir. À l'initiative de Mickaël Paccaud, maire de Mions et sapeur-pompier professionnel, plusieurs élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, et du président du Département du Rhône, Christophe Guilloteau, signent ce lundi une tribune pour faire de la Sécurité civile "une grande priorité."

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"Nous devons être capables" de répondre aux défis climatiques

"Alors que des incendies d’une ampleur exceptionnelle frappent encore notre pays, notre première pensée doit aller à celles et ceux qui sont sur le terrain. (…) Cette mobilisation exceptionnelle force le respect. Nous voulons dire notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui combattent les flammes, parfois jusqu’à l’épuisement, pour protéger des vies, des habitations, des exploitations agricoles, nos forêts et nos territoires", écrivent ainsi les différents signataires, tout en rendant hommage aux trois sapeurs-pompiers décédés ces dernières semaines.

Mais l’été n’est pas terminé. "Ce n’est donc pas l’heure de tirer le bilan d’une crise toujours en cours. C’est en revanche le moment de regarder cette mobilisation et d’en tirer une conviction pour l’avenir", alertent-ils. Et d’ajouter : "Incendies plus fréquents et plus violents, épisodes de chaleur extrême, sécheresses, inondations : des territoires jusqu’alors relativement préservés sont désormais concernés. Demain, plusieurs crises majeures pourront survenir simultanément, être plus longues et plus intenses. Nous devons être capables d’y répondre partout et de tenir dans la durée."

Un enjeu européen et une "priorité nationale"

Les signataires estiment ainsi que le modèle de la Sécurité civile doit "changer d’échelle" face "au défi qui est devant nous", car "derrière cet enjeu climatique se pose également une question de souveraineté." Cette dernière ne concerne pas seulement la France, mais bien l'Europe toute entière. "Nous devons donc renforcer une véritable ambition européenne de sécurité civile, capable d’accroître nos capacités communes, de mutualiser davantage les moyens et d’intervenir massivement lorsque plusieurs territoires sont frappés. La défense de l’Europe ne peut pas être uniquement militaire. Elle doit aussi être civile", assurent-ils encore.

Cette tribune est ainsi "un appel à agir ensemble", car la Sécurité civile "ne doit jamais devenir une variable d’ajustement. Elle doit devenir une grande priorité nationale", soulignent-ils, ajoutant que "des centaines de millions d’euros supplémentaires seront nécessaires dans les prochaines années, peut-être davantage." Et de poursuivre : "Renforcer nos SDIS et nos moyens nationaux. Investir dans les femmes et les hommes, professionnels comme volontaires, dans nos véhicules, nos équipements, nos moyens aériens, nos infrastructures, nos capacités de commandement et les nouvelles technologies." La prévention sera, elle aussi, essentielle, car "prévenir coûtera toujours moins cher que réparer. Anticiper coûtera toujours moins cher que subir", rappellent les signataires.

Ainsi, le travail du Beauvau de la Sécurité civile devra "rapidement déboucher sur des mesures concrètes et une ambition financière à la hauteur des défis qui nous attendent", plaident-ils encore. Et de conclure : "État, Parlement, Régions, Départements, communes et intercommunalités, SDIS, associations agréées de Sécurité civile, acteurs économiques, citoyens et Europe : chacun doit prendre sa part. À travers cette tribune, nous, élus locaux et nationaux, appelons chacun à prendre sa part et affirmons notre volonté de prendre pleinement la nôtre."

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