Les centres commerciaux lyonnais recrutent : 270 postes à pourvoir à Part-Dieu et à Confluence

    Les 7 et 9 octobre prochains, les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence accueilleront deux journées de job-datings. 270 postes sont à pourvoir sur les deux sites lyonnais.

    Les centres commerciaux lyonnais recrutent. Près de 270 postes sont à pourvoir dans les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence. Les secteurs concernés sont variés, allant de la restauration à la vente, tout en passant par la sécurité et l'accueil événementiel.

    Afin de sélectionner les futures recrues, deux journées de job-dating se tiendront les 7 et 9 octobre prochains. Plus de 200 postes, au sein d'une vingtaine d'enseignes seront à pourvoir à la Part-Dieu le 7 octobre. Le pôle de loisir de Confluence proposera quant à lui près de 70 postes dans une dizaine d'enseignes le 9 octobre.

    L'an passée, 794 entretiens s'étaient tenus lors des deux jours d'événements.

