Lyon : une salle de conférence s'installe sur le village du festival Lumière

Pour la première fois cette année, le village du festival Lumière accueillera une salle de conférence où se succéderont cinéastes, écrivains, journalistes et professionnels du cinéma.

Le festival Lumière approche à grands pas. Alors que la programmation de l'événement qui se tiendra du 11 au 19 octobre a été dévoilée il y a quelques semaines, l'organisation du festival continue de faire des annonces.

Nouveauté cette année, une salle de conférence s'installe au sein du village du parc Lumière (8e). Cinéastes, écrivains, professionnels et journalistes se succèderont dans la nouvelle salle pour échanger et partager autour de leur passion pour le cinéma.

Parmi les invités, l'acteur et réalisateur Raphaël Quenard, le réalisateur Michel Hazanavicius, la journaliste Delphine Valloire, ou encore, la directrice de la programmation du festival Lumière, Maelle Arnaud seront de la partie.

Ces rencontres sont ouvertes à tous gratuitement sur inscription.

