Actualité
La façade de la préfecture de la Loire illuminée aux couleurs d’octobre rose.

Loire : la Préfecture et le Département en rose pour soutenir Octobre Rose

  • par La Rédaction

    • Tout au long du mois d’octobre, la façade de la Préfecture et du Département de la Loire sera illuminée en rose. Une manière d’afficher un soutien public et collectif à la lutte contre le cancer du sein.

    Du 1er au 31 octobre, l’inscription "Octobre Rose" brillera sur la façade de la Préfecture et du Département de la Loire. Un geste symbolique, rendu possible grâce à l’expertise de l’entreprise stéphanoise Lightlab.io, qui poursuit plusieurs objectifs : rappeler l’importance du dépistage précoce, exprimer une solidarité forte envers les patientes et leurs proches, et valoriser le travail des associations locales engagées dans la prévention et l’accompagnement.

    Muriel Nguyen et Georges Ziegler, président du conseil départemental, invitent les Ligériens à se mobiliser et à participer aux événements organisés dans le cadre d’Octobre Rose.

    à lire également
    Les centres commerciaux lyonnais recrutent : 270 postes à pourvoir à Part-Dieu et à Confluence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les centres commerciaux lyonnais recrutent : 270 postes à pourvoir à Part-Dieu et à Confluence 10:42
    Loire : la Préfecture et le Département en rose pour soutenir Octobre Rose 09:50
    Nouvelle journée de mobilisation : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon ? 09:09
    Salon automobile de Lyon
    Salon de l’auto de Lyon : une édition 2025 record avec près de 100 000 visiteurs 08:40
    L'Asvel s'incline en fin en match pour ses débuts en Euroligue 08:17
    d'heure en heure
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : la reconstitution s'achève sans grandes avancées 07:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste bonne à moyenne ce jeudi 07:32
    Lyon soleil
    Un jeudi lumineux et frais à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:12
    Gautier Chapuis
    "Aulas candidat de l'opposition systématique", dénonce Gautier Chapuis 07:00
    Un fast-food de Villefranche-sur-Saône fermé après un contrôle sanitaire 01/10/25
    Loire : une deuxième boutique Rituals ouvrira à Saint-Etienne cet automne 01/10/25
    Grégory Doucet (Les Ecologistes) et Jean-Michel Aulas (osciété civile), ancien patron de l'OL
    Municipales 2026 à Lyon : un derby politique 01/10/25
    LDLC Arena
    Doja Cat annonce un concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en 2026 01/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut