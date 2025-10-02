Loire : la Préfecture et le Département en rose pour soutenir Octobre Rose

La façade de la préfecture de la Loire illuminée aux couleurs d’octobre rose.

Tout au long du mois d’octobre, la façade de la Préfecture et du Département de la Loire sera illuminée en rose. Une manière d’afficher un soutien public et collectif à la lutte contre le cancer du sein.

Du 1er au 31 octobre, l’inscription "Octobre Rose" brillera sur la façade de la Préfecture et du Département de la Loire. Un geste symbolique, rendu possible grâce à l’expertise de l’entreprise stéphanoise Lightlab.io, qui poursuit plusieurs objectifs : rappeler l’importance du dépistage précoce, exprimer une solidarité forte envers les patientes et leurs proches, et valoriser le travail des associations locales engagées dans la prévention et l’accompagnement.

Muriel Nguyen et Georges Ziegler, président du conseil départemental, invitent les Ligériens à se mobiliser et à participer aux événements organisés dans le cadre d’Octobre Rose.