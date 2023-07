Les bus et les tramways à l'arrêt après 22 heures dans la Métropole de Lyon

Malgré une désescalade sur le front des émeutes, les bus et tramways des TCL seront arrêtés à partir de 22 heures ce mardi 4 juillet dans la Métropole de Lyon.

Depuis deux nuits les violences urbaines se sont nettement calmées dans la métropole de Lyon et dans le reste de la France. Ainsi, aucune garde à vue n’a été enregistrée dans l’agglomération dans la nuit de lundi à mardi, mais une dizaine de voitures ont toutefois encore été incendiées et un tramway aurait été caillassé à Villeurbanne, d’après des informations du Progrès.

Légère amélioration

Conséquence, le dispositif TCL sera de nouveau adapté ce mardi pour éviter de nouvelles dégradations d’équipements, comme vendredi, samedi, dimanche et lundi. Les restrictions imposées par le gouvernement ont néanmoins été allégées par rapport aux derniers jours et les bus et tramway pourront donc circuler jusqu’à 22 heures. Après cette heure, les deux services seront arrêtés jusqu’à mercredi matin. En revanche, les différentes lignes de métro circuleront normalement jusqu'à minuit.

⚠️Mesures de circulation pour ce mardi 4 juillet :

🚍🚊les lignes de bus et trams ne circulent plus dès 22h

🚍 les navettes Nuits de Fourvière ne circulent pas ce soir

🚇 les lignes de métros circulent normalement

Tout le détail sur https://t.co/zhXJCe0WDi — TCL (@TCL_SYTRAL) July 4, 2023

À noter que des aménagements supplémentaires seront opérés sur la ligne de tramway T4, qui ne circulera uniquement entre les stations de La Doua Gaston Berger et Marcel Houël - Hôtel de Ville à partir de 20 heures. De plus, en raison de travaux d'élagage sur le cours Charlemagne, les lignes T1 et T2 seront limitées à Perrache à partir de 21 heures.

En étroite collaboration avec @prefetrhone, le réseau bus et tramway fonctionnera ce soir jusqu'à 22h. Les métros circuleront normalement.

Retrouvez toutes les informations sur @TCL_SYTRAL pic.twitter.com/tI3cee1SOc — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) July 4, 2023

Des dégradations sur les bus et tramways

Pour mémoire, lors des premières nuits de violences urbaines, un bus TCL de la ligne C17 avait notamment été incendié dans la nuit du 29 au 30 juin à Bron alors que le réseau n'avait pas été complètement arrêté. D'après les décomptes de Sytral Mobilités, quatre rames de tramway avaient été "lourdement dégradées" et cinq "stations vandalisées".

