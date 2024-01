Ce vendredi, le président de région, Laurent Wauquiez, était à la gare de Perrache pour présenter les résultats de la sécurisation des gares. Entre 2021 et 2023, une baisse de 51 % de la délinquance a été enregistrée.

C’est un résultat dont Laurent Wauquiez est fier. Ce vendredi, le président de région était à la gare Perrache pour vanter son bilan en terme de sécurisation des gares et des transports ferroviaires. Et si l’on en croit la région, les actes de délinquance auraient diminué de 51 % entre 2021 et 2023. "Aujourd’hui’, à condition d’avoir des moyens, de la fermeté, de la constance et faire confiance aux équipes de professionnels, on peut y arriver", s’est félicité le président de région.

Ainsi, en passant de 18 146 actes de délinquance dans les gares en 2021 à 8 910 faits en 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes serait la seule en France à avoir diminué les faits de sureté de plus de 50 %.

Carte de France sur la sécurité ferroviaire. Crédit Région AURA

Un budget supérieur à 150 millions d’euros sur cinq ans

"Il n’y a pas de fatalité à l’insécurité et à la délinquance", a réaffirmé Laurent Wauquiez. Après s’être entretenus avec plusieurs agents de la sécurité ferroviaire et avoir vu un exercice d’entrainement type, le président de région est revenu plus longuement sur les mesures mises en place depuis cinq ans.

C’est tout le système de sécurité qui a été revu à la hausse. Par exemple, les équipes de sécurité ferroviaire (SUGE) depuis 2019 ont doublé, passant de 17 à 34 équipes. De la même façon que le nombre d’agents a été multiplié par trois, passant de 37 à 117, le tout pour un budget de 15 millions d’euros. Un budget de 30 millions d’euros a également été alloué aux caméras de surveillances des 129 gares de la région, et environ le même montant pour la sécurisation des rames. Au total, sur cinq ans, ce sont entre 150 et 170 millions d’euros qui ont été investis dans la sécurité ferroviaire. "C’est de l’argent, mais la sécurité, ça n’a pas de prix", a conclu Laurent Wauquiez.

Questionné sur le nouveau gouvernement annoncé hier, le potentiel candidat LR pour les prochaines présidentielles de 2027 n'a pas souhaité faire de commentaire. Se concentrant, pour l'heure, sur ses prérogatives régionales.