Le chef de l'État a annoncé le 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale. Les Français doivent donc se rendre aux urnes à la fin du mois pour élire 577 nouveaux députés.

Suite à la dissolution soudaine de l'Assemblée nationale et l'annonce de nouvelles élections législatives, de nombreux Français s'inquiètent de leur inscription sur les listes électorales. Et à juste titre. Il fallait en effet être inscrit sur les listes au 9 juin, soit pour les élections européennes. "L’élection aura lieu à partir des listes électorales arrêtées à la date du décret. Cela signifie donc qu’il n’y a pas de délai supplémentaire pour s’inscrire sur les listes", a indiqué le ministère de l'Intérieur à l’AFP.

Inscriptions sur les listes : les cas particuliers

Les élections législatives auront lieu le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. Et il n'est plus possible de s'inscrire sur les listes électorales depuis dimanche. Toutefois, certaines situations particulières permettent encore de faire les démarches, mais seulement jusqu'au 20 juin. Cela concerne notamment les cas de déménagement ou d'acquisition récente de la nationalité française, ainsi que les jeunes majeurs sans recensement.

De leur côté, les jeunes qui fêteront leurs 18 ans avant le 30 juin seront inscrits automatiquement sur les listes électorales. Ils doivent cependant avoir effectué leur recensement à 16 ans. Pour ceux nés entre le 30 juin et le 6 juillet, l'inscription automatique leur permettra de voter au second tour.

Lire aussi : Législatives dans le Rhône : les candidats dans votre circonscription

Voter par procuration

En cas d'absence les 30 juin et 7 juillet, il est toujours possible de voter par procuration. Si le choix du mandataire est libre, il est toutefois nécessaire de choisir une personne pouvant aller voter dans votre bureau de vote. Il faut également être inscrit sur les listes.

La démarche est simple, il suffit d'une carte d'identité, de son numéro d'électeur et celui du mandataire. Le mandant doit ensuite se rendre au tribunal judiciaire ou au commissariat pour remplir un formulaire. Il est également possible de faire sa demande de procuration en ligne. Celle-ci peut se faire jusqu'à la veille du scrutin mais il est conseillé de s'y prendre en avance. Les délais de prise en charge sont assez variables.

Lire aussi :