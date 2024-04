Alors que le rallye de vélos solaires partait de Lyon vendredi dernier, le fondateur de l'évènement répond à quelques questions pour Lyon Capitale.

Ce vendredi 12 avril marquait le coup d'envoi du Sun Trip au départ de Lyon. Un rallye de vélos solaires réunissant cette année une vingtaine de participants venus de toute l'Europe. Leur objectif : atteindre le Sahara en un mois via l'Espagne et le Portugal, pour finalement revenir jusqu'à Chambéry. Trois jours seulement après le départ, deux coureurs avaient déjà passé la frontière espagnole ce lundi.

Comment vous est venue l'idée du Sun Trip ?

C'est parti de mon initiative en 2010, quand je suis parti à vélo solaire en solitaire direction le Japon. C'était une première mondiale de voyager sur le long court avec un vélo se rechargeant à l'énergie solaire. J'ai ensuite eu l'idée de créer l'évènement sur le modèle du Vendée Globe. Mais à vélo et avec une dimension internationale, sans assistance ni itinéraire imposé. C'est ce qui a donné lieu à la première édition en 2013, qui reliait la France et le Kazakhstan.

Les vélos, à deux ou trois roues, sont équipés d'un large panneau solaire. (Photo The Sun Trip)

Pourquoi avoir choisi le vélo à énergie solaire ?

L'objectif premier c'est de créer la case du vélo solaire dans le marché du vélo et des mobilités. Elle n'existait pas avant. Et depuis le début de Sun Trip, avec nos cinq grandes éditions internationales et celles régionales, on a réuni environ 400 participants. Donc chacun a crée son vélo solaire, en a parlé autour de lui et l'idée s'est répandue. En créant ce concept on a voulu montrer l'ambivalence du vélo solaire. Ça marche pour un très bon cycliste, qui peut faire 400 kilomètres sur une journée, mais aussi pour les moins sportifs ou les personnes handicapées. L'assurance du vélo solaire c'est qu'il permet de devenir cycliste voyageur. Il permet tant la performance sportive que l'inclusion de gens qui n'auraient peut-être pas osé le faire.

Quel est le message derrière ce rallye ?

Le Sun Trip apporte une certaine ouverture sur le monde, ça permet de voyager différemment. Et les cyclistes vont aller jusqu'au Sahara sans essence et à prix modique. Ça répond à des enjeux environnementaux et à une envie commune de voyager en se faisant plaisir. Depuis 15 ans, notre volonté c'est d'inspirer. On veut montrer qu'il existe des solutions de plus en plus performantes, amenant une approche nouvelle du voyage. Et puis il y a le côté aventure humaine, ça crée du contact avec les gens. Quand ils aperçoivent ces drôles de vélos ils viennent regarder et échanger. C'est tout aussi important que le message écologique.

Une carte interactive permet de suivre les participants en direct. (Carte Sun Trip Sollow Live)

Comment expliquez-vous l'engouement qu'il suscite ?

Depuis le lancement on a toujours senti un certain succès. Certainement lié à la nouveauté du concept et au côté spectaculaire des itinéraires. Mais depuis le covid, le succès qu'on peut avoir est davantage liée au débat sur le coût de l'énergie, qui nous anime. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver de nouvelles mobilités. Et puis The Sun Trip bouscule les rapports entre la voiture et le vélo. En à peine trois jours les cyclistes en tête du rallye ont déjà passé les Pyrénées. Ça interroge quand on compare avec le temps que mettrait une voiture pour parcourir la même distance. Deux jours et demi à vélo contre un jour en voiture c'est phénoménal.

Comment s'est passé le départ depuis Lyon ?

C'était notre départ le plus précoce depuis les débuts de Sun Trip. Il peut faire très chaud au Maroc à cette période, surtout ces dernières années. Donc on a joué la carte de la sécurité, malgré les risques de pluie. Mais tout s'est bien passé. Notamment grâce à la Région qui nous soutient depuis 2017 et qui nous a prêté son bâtiment pour le départ. Et une fois de plus on a pu rassembler avec le sourire et sans donner de leçons écologiques. On a pu avoir à nos côtés un représentant de la Chine et un du royaume du Maroc. C'est là l'intérêt de Sun Trip : sa capacité de rassembler les peuples, surtout en cette période difficile.

Le cycliste anglais Jack Butler est actuellement en tête. (Photo Jack Butler via Whatsapp)

Ce lundi matin, les deux leaders se trouvaient au Nord de l'Espagne. On trouve en tête du cortège l'anglais Jack Butler, suivi du français Jean-Marc Dubouloz. L'état d'avancement des cyclistes est disponible en direct sur le site de l'évènement grâce à la géolocalisation. Le premier arrivé se verra notamment remettre une coupe.

