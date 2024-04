Deux points de deal démantelés à Villeurbanne et Bron

Un point de deal à proximité de la route de Genas a été démantelé à Villeurbanne. A Bron, quatre individus ont également été interpellés.

Le 8 avril dernier, les forces de l'ordre ont démantelés un point de deal à Villeurbanne, dans le secteur de la route de Genas. Le gérant présumé du trafic, un homme de 21 ans, connu des services de police a été interpellé suite aux investigations. Son vendeur et nourrice, un homme de 22 ans, a lui aussi été interpellé alors que les deux hommes circulaient à bord d'un véhicule, à proximité d'un point de deal.

Dans la voiture, les policiers ont trouvé 1170 euros en liquide, une petite quantité de cannabis et une clé d'appartement. Lors de la perquisition de cet appartement, les enquêteurs sont tombés sur d'importantes quantités de drogues et tout le matériel nécessaire à la découpe et au conditionnement de ces produits stupéfiants.

De 12 à 15 mois de prison ferme

Placés en garde à vue, les deux hommes ont dans un premier temps nié les faits avant de reconnaitre partiellement leur implication dans ce trafic de drogue. Les deux suspects ont finalement été condamnés à des peines de 12 et 15 mois de prison ferme.

Dans le même temps, à Bron, dans le quartier Brossolette, quatre individus, suspectés de participer à la gestion d'un point de deal, ont été interpellés le 9 avril dernier.

Lors de la perquisition menées, 8 kilos de résine de cannabis, 2 kilos d'herbe et 16 grammes de cocaïne ont été découvert, ainsi que 15420 euros en liquide. Trois des quatre personnes ont été présentées au parquet de Lyon et condamnées à des peines de 6 à 30 mois de prison ferme.

