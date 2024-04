Un rallye de vélos à énergie solaire partira de Lyon ce vendredi. (Photo The Sun Trip)

Le coup d'envoi du rallye aura lieu vendredi 12 avril devant l'Hôtel de Région de Lyon. La course desservira l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Une course un peu spéciale partira de Lyon ce vendredi à midi. Pour sa 5e édition, The Sun Trip réunira une vingtaine de cyclistes au départ du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Leur objectif : parcourir 7 500 kilomètres aller-retour jusqu'au Sahara sur des vélos propulsés à l'énergie solaire.

Une course internationale

La difficulté pour les participants est de faire l'aller-retour en moins d'un mois, uniquement à vélo. Seule exception, la traversée en ferry entre Tarifa, au Sud de l'Espagne, et Tanger, au Nord du Maroc. Les cyclistes passeront par le Portugal pour rejoindre les dunes du Sahara avant de revenir en France. Ils feront notamment des arrêts à Farol, Rabat, Sidi Ifni et Molina de Aragon pour arriver à Chambéry. Un challenge organisé en partenariat avec la Région, EDF et Aktid.

Par ailleurs, The Sun Trip réunit cette année des coureurs venus de toute l'Europe. Seront notamment représentés la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la Roumanie, l'Angleterre et la République Tchèque. Pour l'heure, les participants s'entraînent dans Lyon et ont installé leur camp de base à l'Hôtel Pilo, dans le 1er arrondissement. Pour assister au départ de vendredi, les organisateurs ont prévu un formulaire d'inscription gratuit.

