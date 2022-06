Sun Trip, le tour d'Europe en vélo solaire

Un des concurrents de la course à vélo solaire Sun Trip, à Lyon

Sun Trip. Un rallye de vélos solaires à travers l'Europe. Le prologue est parti de Lyon. L'arrivée se fera à Lyon.

Des aventuriers en vélos solaires, un parcours en itinéraire libre ! A l’image d’un "Vendée Globe terrestre", le Sun Trip écrit une nouvelle page dans le monde des grandes aventures.

The Sun Trip est une vitrine des nouvelles formes de mobilités. Chacun des aventuriers est ainsi un ambassadeur du solaire et de l’eco-mobilité, en prouvant leur efficacité et leur dimension humaniste.

Cette année, le départ de la boucles alpine, le Sun Trip Alpes, sera donné de Grenoble, "Capitale verte européenne 2022" le 17 juin. mais le prologue de la course s'est tenu à Lyon mercredi 15 juin, sur la place des Terreaux.

La quarantaine de cyclistes devront parcourir ensuite 2500 kilomètres, à travers six pays européens différents. La course se terminera à Lyon, le 9 juillet.

Depuis 2013, Sun Trip promut le vélo et toutes ses formes : trek couchés, adaptés aux personnes à mobilité réduite, sans chaîne… L’aspect écologique du Sun Trip est renforcé par la promotion de l’énergie solaire. La course se veut le porte drapeau de la mobilité à vélo, et surtout le voyage à vélo.