Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des Transports en commun lyonnais (TCL), met au défi les habitants de Vaise de ne pas utiliser leur voiture au mois de juin.

Le Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), invite les habitants du quartier de Vaise à participer au "mois sans ma voiture" à l'image du mois sans tabac, du 1er au 30 juin 2023, pour lutter contre la pollution. Un moyen pour le Sytral de mettre en avant les modes actifs "en complémentarité avec les transports collectifs, pour favoriser l’intermodalité et instituer une véritable alternative à l’autosolisme". Une première opération de ce type avait déjà été menée en 2021 au Carré de Soie, situé entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

"Ce défi a été pensé avant tout pour faire découvrir aux participants les nombreuses solutions de mobilité qui existent à l’échelle de leur quartier", explique Béatrice Vessiller, vice-présidente de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon. Et d'ajouter "ce sont les individus qui décident quand, où et comment ils se déplacent. Pour changer ses habitudes, il faut pouvoir tester en réel, dans son fonctionnement quotidien".

Un kit mobilité pour les 50 premiers

Les 50 premiers volontaires inscrits sur l'application VAZY gagneront un "kit mobilité" qui leur permettra d’essayer gratuitement pendant un mois les nombreux modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle déployés dans la métropole lyonnaise : transports en commun, vélo, covoiturage, autopartage, etc. Les trajets des habitants ou des salariés du secteur de Vaise seront cumulés sous forme de points, ce qui leur donnera accès à des offres locales. Un lot sera remis aux 10 premiers à l'issue du défi.

En plus du quartier de Vaise, le Sytral mobilise les habitants du quartier Grandclément à Villeurbanne, dans un défi appelé "Je bouge autrement".

