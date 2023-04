Le départ de feu d’un four électrique dans un logement d’une résidence a nécessité l’intervention d’un grand nombre de pompiers.

En fin de soirée, mercredi 26 avril, les pompiers ont été alertés d’un départ d’incendie au niveau d’une résidence de huit étages située rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône. Dans un des logements du 4e étage, les pompiers découvrent un four électrique qui serait la cause de ce début d’incendie et de l’importante fumée épaisse.

Une douzaine de pompiers mobilisés

Sur place les pompiers ont déployé les grands moyens. Au total, une douzaine de sapeurs-pompiers sont allés sur place ainsi que trois engins incendie rapporte le Progrès. Ce départ de flamme aurait pu être dramatique, mais par chance aucune victime n’est à déplorer.